Acusan a 'Los Picapiedra' burlarse del feminicidio: el polémico capítulo que no recuerdas

Muchas series de nuestra infancia sufrieron censura debido a sus temáticas años atrás, pero algunas otras mostraron escenas problemáticas que en su momento pasaron desapercibidas. Ahora, Internet debate el contenido en redes sociales, como pasó con 'Los Picapiedra'.

Un TikTok mostró una escena de 'Los Picapiedra' que causó polémica porque mostraba un feminicidio

Resulta que la serie infantil que causó conmoción fue 'Los Picapiedra', aquella que nació en 1960 y finalizó 6 años después. Una usuaria de TikTok llamada Kelly Hernández, @kellyhe21, posteó un fragmento del capítulo titulado 'Alvin Brickrock Presenta', el cual se emitió por primera vez el 6 de octubre de 1961 y aparentemente mostraba un feminicidio.

En el video publicado se puede leer el texto "Nos criaron con esto y se quejan de las caricaturas de ahora", haciendo referencia a que antes se veían cosas "más fuertes" en la televisión.

Dentro del pequeño fragmento se muestra a Pedro y a Pablo a punto de presenciar lo que parece ser una pelea entre los vecinos de junto, pero no alcanzan a ver nada debido a que alguien cierra la persiana.



Unos minutos más tarde, el Sr. Brickrock, que es el vecino al cual estaban vigilando en secreto, aparece inesperadamente en la puerta de los Picapiedra para pedir una pala prestada.

Dicho hombre le dice a los personajes principales que lo han transferido por trabajo, así que él y su esposa Agatha se mudarán. Cuando Betty pregunta sobre si podrían conocer a su esposa antes de marcharse, él les dice a todos que será imposible porque ella ya se había adelantado a su nuevo hogar.

Toda esta situación por sí sola ya era sospechosa y al final del clip se puede ver a Pedro leyendo la descripción de un hombre en el periódico que se encontraba prófugo por asesinar a su esposa.

Los internautas condenaron la situación mostrada en 'Los Picapiedra'

El clip de un minuto acumuló alrededor de 5 millones de vistas, más de 500 mil likes y diversos comentarios sorprendidos por no haberse percatado antes de la situación que planteraron en la historia.

Algunos expresaron que el capítulo del supuesto feminicidio era una parodia a 'La Ventana Indiscreta'

Si bien en su mayoría se emitieron opiniones reprobando la caricatura, otros pidieron que el capítulo fuera mejor investigado y publicado en todo su contexto, porque afirmaron que éste era una parodia a la cinta de 'La Ventana Indiscreta' de 1954, donde un hombre en silla de ruedas espía a sus vecinos y tras varios días se convence de que uno de ellos ha cometido un asesinato, justo como le pasa a Pedro.

De hecho acentuaron que el personaje Alvin Brickrock era además una referencia al director Alfred Hitchcock, pues no solo compartían similitudes en el nombre sino también en el físico.



Y es que efectivamente, 'Alvin Brickrock Presenta' finaliza cuando se descubre que el vecino no era un homicida, más bien era un arqueólogo que sí estaba a punto de mudarse y que además no había matado a su esposa, ya que habla con ella por teléfono.

Pedro termina avergonzado por sus sospechas y ese mismo día la usuaria @kellyhe21, posteó la escena final del episodio explicando que todo fue un malentendido, aunque las últimas palabras del Sr. Brickrock resultan extrañas.

De igual manera, los usuarios de la plataforma aclararon que era común que el tipo de humor y situaciones en la serie fueran diferentes 60 años atrás, donde el doble sentido era de lo más usado.





"No voy a defenderlo, pero 'Los Picapiedra' se crearon en 1960. Al igual que en los Supersónicos usan doble sentido", "Los tiempos han cambiado, ahora captamos eso tan rápido, pero igual pones aún niño de 5 años no lo va a entender", "Bueno también antes no era el mismo tipo de humor y como dice el capítulo, todo fue un malentendido" o "Así era todo antes, recordemos que eran otros tiempos" son algunas de las posturas en el segundo material.