Mamá pone a técnicos de Internet a arreglar su sala y se hace viral: dividió en opiniones

Los videos de comedia son de los más populares en TikTok y al combinarlos con buenos hashtags, es muy probable que nazca un nuevo video viral como lo fue el siguiente caso, el cual tuvo visualizaciones masivas y diversos comentarios; sin embargo no todos fueron positivos, te explicamos.

Es muy común que uno o más técnicos asistan a los hogares mediante una cita programada para resolver problemas en la línea telefónica o del mismo internet.

Señora pide a técnicos arreglar su sala y se vuelve viral en video de TikTok

Ellos son los encargados de restaurar los servicios de Internet; no obstante, una madre mexicana los puso a trabajar en algo completamente ajeno a su profesión, pues les pidió que la ayudaran a cambiar de lugar los muebles de su sala.

Esto quedó filmado por un tiktoker que se hace llamar Gabigol (@gabigol2027), quien en un clip de 15 segundos, mostró a dos de estos profesionistas moviendo los muebles de la sala delicadamente bajo las instrucciones de la mujer adulta.

El material que es descrito con el texto: "Vinieron los de Claro a organizar el wifi. Pov: Mi mamá los puso a cambiar la sala", cuenta con 5.5 millones de vistas y 800 mil me gusta.



En él se puede ver cómo dos hombres de mediana edad que asistieron para arreglar el servicio de Internet, están cambiando de lugar una mesa y tratan de poner un cristal por encima.

La sección de comentarios logró tener más de 6 mil y se dividieron en varias posturas. Primero estuvieron aquellos que encontraron muy hilarante la situación.

Los usuarios de TikTok tuvieron opiniones diferentes sobre el video de los técnicos de Internet moviendo la sala

"Me dio mucha risa porque mi mamá hace eso cuando vienen mis amigos a la casa", "Qué buen servicio de los muchachos, los pondré también a hacer tareas de casa cuando vengan", "No puedo dejar de reír porque parece tan irreal en otros países, pero en México es muy común".



Si bien la situación parece algo que no sería tan común de ver, resulta que los usuarios de TikTok compartieron en el video sus experiencias con técnicos de compañías que también fueron a sus hogares primordialmente a arreglar el Internet, pero a la par ayudaron en algunas otras actividades como cambiar cortinas, colocar la televisión e incluso, quitar adornos de Navidad.



Algunos expresaron que comieron y pasaron un buen rato con estas personas después de que hicieran su trabajo, ya que sus familias los invitaron a compartir los alimentos.



Y si las personas llegaran a dudar de que esto pasa de manera frecuente, un joven expresó que él fue un técnico y esto es extremadamente común en su profesión, hacer otras actividades hogareñas.

Por último, una minoría de los comentarios se enfocó en expresar que el video viral mostró un completo abuso por parte de la mujer adulta, ya que no era el trabajo de los jóvenes cambiar los muebles.

"No creo que haya sido lo correcto pedírselos, no es su trabajo", "Es un gran acto de abuso decirles que lo hagan, y seguramente sin paga extra", "No pidan que los ayuden desconocidos, mejor ustedes, al final es su casa" o "No sean encajosos al pedirles cosas que no deben hacer ellos", son algunas de las posturas en el video original de TikTok.