'Percy Jackson’: critican a la nueva Annabeth, de 12 años, por no ser rubia y así la defienden

‘Percy Jackson’ es una de las sagas literarias más famosas entre los jóvenes, tanto así que, tras su adaptación al cine en 2010, ahora volverá a las pantallas como una serie de Disney+.

Claro que por el paso del tiempo los protagonistas originales (Logan Lerman, Alexandra Daddario y Brandon T. Jackson) ya han crecido muchísimo como para interpretar a preadolescentes, así que un nuevo elenco encabezará la producción.



En primer lugar la plataforma anunció a Walker Scobell como Percy y, posteriormente, se reveló que Aryan Simhadri encarnaría a Grover Underwood, mientras que Leah Sava Jeffries interpretaría a Annabeth Chase.

Ahí fue cuando varias personas se quejaron en Internet por la elección de la actriz afrodescendiente de 12 años; esto bajo el argumento de que en los libros el personaje es descrito como caucásico y de inmediato le llovieron críticas a Leah Jeffries.

Leah Jeffries, Annabeth Chase en la serie de ‘Percy Jackson’, ha sido blanco de ataques

Lamentablemente, muchos ‘haters’ (término en inglés utilizado en redes sociales para denominar a un detractor de figuras públicas) no sólo emitieron comentarios cargados de odio desde sus perfiles, sino que además se pudieron de acuerdo para reportar la cuenta de TikTok de la actriz y así conseguir que la suspendieran.

“Mi TikTok fue prohibido. Supongo que esas personas no querían que fuera Annabeth o algo así, literalmente borraron toda mi cuenta. Por lo pronto no tengo una cuenta de TikTok, ¡pero eso no nos detendrá!”, comentó Leah Jeffries en un en vivo desde su cuenta de Instagram.



Al saberlo, muchos internautas se pronunciaron en contra de esas medidas porque están atacando a una menor de edad basándose en ideas racistas.



Y es que varios apuntan a que este fenómeno de odio suele repetirse cada vez que los directores de casting buscan ser inclusivos racialmente hablando con los actores de una producción.

Por ejemplo, el siguiente usuario de Twitter mencionó que la protagonista del remake de ‘Annie’ (2014) sufrió el mismo acoso a la edad de 10 años (por ser afrodescendiente en lugar de la clásica pelirroja mostrada en las obras de teatro y películas).

De hecho, una chica que sí leyó los libros de ‘Percy Jackson’ apuntó que el personaje de Grover Underwood no era afrodescendiente, no obstante, en la adaptación cinematográfico hicieron el cambio y nadie se quejó por ello como ahora lo están haciendo con Leah Jeffries.

Alexandra Daddario, la antigua Annabeth, defendió a Leah Jeffries de las críticas vía Twitter

La actriz que interpretó a Annabeth Chase en las películas ‘Percy Jackson y el ladrón del rayo’ (2010) y ‘Percy Jackson en el mar de monstruos’ (2013) fue una de las celebridades en pronunciarse respecto a la polémica.

Su comentario fue breve pero contundente: “¡Leah Jeffries será una increíble Annabeth!”

Incluso sus seguidores la apoyaron con palabras de aliento a la pequeña, quien ya hasta tiene FanArts (dibujos hechos por fans), caracterizada como su personaje.



Más de un artista digital ha honrado la elección de casting con sus dibujos, demostrando que no todo el mundo está en contra de Leah Jeffries.

Rick Riordan calificó de “racistas” a quienes rechazan la elección de Leah Jeffries

El autor de ‘Percy Jackson’ igual dio su punto de vista, vía Instagram, sobre el odio que recibía la actriz de 12 años por ser elegida para el rol de Annabeth Chase.

“Ustedes están juzgando cuán apropiada es para el papel exclusivamente por la forma en que se ve. Ella es una niña negra interpretando a alguien descrito como blanco. Amigos, eso es racismo”.

Claro que Rick Riordan no se limitó a defender a Leah Jeffries con una publicación, también escribió una entrada en su blog en el que pide respeto hacia la menor de edad.

Posteriormente se dio a la tarea de explicar que el talento de la chica no sólo debe basarse en su apariencia física debido a que existen otras virtudes, como sus habilidades histriónicas o su personalidad.



De igual manera, el escritor dedicó un comentario inspirador a todos sus seguidores a raíz de la polémica por el origen étnico de Leah Jeffries.

“Cualquiera puede ser un héroe. Si no entiendes eso, si todavía estás molesto por el casting de este maravilloso trío, entonces no importa cuántas veces hayas leído los libros. No aprendiste nada de ellos”.