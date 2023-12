Latina se iba a casar con ‘estafador de Tinder’ que engañó al menos a 12 mujeres: historia viral

Aunque parece un caso sacado de una película o de una serie disponible en una plataforma de streaming acaba de ocurrir. Una mujer latina rompió su relación tras enterarse que su prometido se dedicaba a estafar mujeres en una app de citas.

Periodista chilena descubre que su futuro esposo era el ‘Estafador de Tinder’

Ana María Silva, periodista del programa matutino del Canal 13 en Chile, anunció en agosto pasado su compromiso con Marcelo Becker al presumir el momento en su cuenta de Instagram.



Pero todo cambió, ya que a mediados de noviembre la reportera de Tu Día informó que la boda quedaba cancelada de manera indefinida por “asuntos de índole familiar”, pero se han filtrado las verdaderas razones por las que terminó su relación.

Una investigación realizada por Meganoticias descubrió que el exnovio de la periodista no era empresario, sino que se dedicaba a estafar mujeres a través de Tinder, conocido como ‘El príncipe del engaño’.

En el reportaje, 2 mujeres aseguran que fueron contactadas por Marcelo Becker a través de la app de citas, las seducía y una vez que se ganaba su confianza les pedía altas sumas de dinero.

“Una de ellas es Gabriela García, quien estuvo con él durante un año y que mantiene una deuda de más de 100 millones (casi 2 millones de pesos mexicanos y 114 mil dólares) tras apoyarlo en la compra de un auto de lujo y conseguir un préstamo para la creación de una empresa”, destaca el portal de noticias.



Mientras que otra de las víctimas compartió que quedó destrozada tras saber que había sido víctima de una farsa.

“Quedé destruida, me costó meses recuperarme. Darme cuenta de que me enamoré de una persona que no existía y que todo había sido planeado, fue devastador”, dijo.



Al menos 12 mujeres fueron víctimas del ‘Príncipe del Engaño’, por lo que próximamente podrían salir a dar su testimonio.

El estafador de Tinder también enfrenta cargos por vender pólizas falsas en la empresa que trabaja

Este hombre no solo mantenía su estatus de empresario estafando a mujeres, también enfrenta cargos por vender pólizas falsas para la empresa en la que trabaja.

Aunque el portal de noticias trató de comunicarse con el hombre para obtener su versión de los hechos, se negó a contestar porque estaba en una reunión y, al parecer, ya contacto a todas las mujeres que hicieron públicas sus denuncias para poder llegar a un acuerdo.



