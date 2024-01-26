¿Cómo nació el meme de Kevin James que se volvió el favorito de Internet? el mismo actor lo explicó y recreó

Video Así han cambiado los niños de los memes que conquistaron Internet: algunos están irreconocibles

Los memes son de las cosas más divertidas que las personas pueden encontrar en Internet y algo curioso es que diversos famosos tienen el suyo como Jean-Claude Van Damme, Pedro Pascal o Cillian Murphy solo por mencionar algunos, pero el que tiene a las redes encantadas ahora es el de Kevin James.

Kevin James revela en entrevista cómo nació su famoso meme

PUBLICIDAD

En semanas pasadas comenzó a esparcirse una foto antigua del actor acompañada de frases cómicas donde luce una sonrisa peculiar y posando con sus manos en el bolsillo mientras porta una camisa a cuadros desabotonada, una playera básica y pantalones de mezclilla.

De acuerdo a Internet este ha sido usado para ejemplificar la expresión que haría una persona en situaciones específicas, como por ejemplo pedir permiso para algo y tomó tanta popularidad que ahora es imposible contar cuántos memes se han creado con el rostro del famoso.

Muchos se preguntaron de dónde provenía exactamente esta imagen tan curiosa que ahora invade Internet y el mismo Kevin James dio la respuesta que de hecho resulta muy divertida.

Todo comenzó el pasado 23 de enero cuando el actor de 'Son como niños' asistió al programa de 'Tonight Show' con Jimmy Fallón donde hizo reír al público con un sketch que hizo con el presentador y además porque al momento de ser entrevistado le mostraron su meme.

Imagen Columbia Pictures Television y @fallontonight / TikTok



De acuerdo a Fallon la fotografía fue tomada en la época cuando participaba en la serie 'The King of Queens', la cual inició en 1998 y terminó en 2007, pero quería saber más sobre el contexto y cómo fue tomada, a lo que James dijo que esto fue gracias a un fotógrafo que le hizo una sesión.

"El fotógrafo solo me estaba diciendo que hiciera tonterías. Él estaba como, "Sonríe". Ahora como si fueras sexy, ahora como si fueras tímido, pero ahora como que... y llegué a esta posición en la que pienso: "¿Qué diablos estoy haciendo?"".



Por supuesto al ver el resultado le pidió a la persona que tomó la foto guardarla para que nunca viera la luz del día, pero entre risas mencionó que como lo notaron eso no pasó.

"Le dije: "Bueno, por favor, entiérralo", y él dijo: "Sí, no te preocupes. Ese no volverá. "25 años después, la cosa aparece"".

¿Qué piensa Kevin James de su foto que se transformó en un meme viral?

En el momento que Jimmy Fallon le mostró algunos ejemplos de los memes que rondan en Internet, James indirectamente dijo que le parecía muy "tonto" lo que estaba ocurriendo.



Aunque se podría pensar que Kevin James odia su meme estuvo dispuesto en el show a recrearlo junto a Jimmy, quie se puso un outfit parecido al de la foto y trató de hacer la misma pose que hizo el actor en su sesión.

PUBLICIDAD

¿Ya conocías la historia detrás de este meme? Dinos en los comentarios.