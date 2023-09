Jóvenes sorprenden a su abuelito tras 10 años sin verlo: su reacción al verlas se hizo viral

Un conmovedor video compartido en TikTok por la usuaria @nayellerzzz se ha vuelto viral en los últimos días, acumulando casi 100 mil likes y miles de comentarios. Aquí te contamos por qué:

En este clip, se muestra un reencuentro lleno de emociones entre dos hermanas y su abuelito, que no se habían visto en una década.

Jóvenes se reencuentran con su abuelito tras 10 años sin verlo

El video, que ha tocado los corazones de miles de usuarios de TikTok, se inicia con una descripción emotiva de la situación. Las hermanas, que son usuarias activas de la plataforma, explican:

"Todas las mañanas llamamos a nuestros abuelitos y bromeamos con ellos sobre si tienen 'cafecito' listo para nosotras. Esta vez, después de 10 años sin verlos, llamamos para ver si el cafecito estaba listo porque llegábamos en 2 minutos".



Cuando comienza el clip, vemos al hombre mayor en su hogar, hablando por teléfono. Las hermanas, emocionadas y llenas de nerviosismo, se acercan a la puerta de la casa.

La sorpresa llega cuando las chicas, sin previo aviso, entran directamente y sorprenden a su abuelito. La expresión de sorpresa en el rostro del anciano es indescriptible mientras deja el teléfono y se lanza a abrazar a sus nietas con lágrimas en los ojos.

El video captura perfectamente el momento mágico cuando el amor y la emoción desbordan la habitación. El abuelito, visiblemente emocionado, no puede contener las lágrimas mientras abraza y besa a sus nietas después de una década separados. Las lágrimas de alegría fluyen mientras se abrazan, y es un testimonio de la profundidad del amor familiar y la conexión entre abuelos y nietos.

"Él estaba llorando mucho y estaba muy contento de vernos finalmente otra vez", se lee en la descripción.



Esta simple declaración subraya la importancia de mantener fuertes lazos familiares y cómo los pequeños gestos de cariño, como una llamada telefónica diaria, pueden significar el mundo para aquellos que amamos.

El video se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok, con miles de usuarios compartiendo sus propias historias de reencuentros familiares y mostrando su aprecio por la emotiva conexión entre las hermanas y su abuelito. Además de los comentarios llenos de amor y apoyo, el video ha inspirado a muchas personas a tomar medidas para reconectar con sus seres queridos, recordándonos a todos la importancia de valorar y apreciar a nuestras familias.

"Dime que son millonarias sin decirme que son millonarias", "Me hizo llorar. Yo ya no tengo a mi abuelito para que me haga un cafecito como la hacía antes", "Vayan más seguido", "Qué hermoso regalo", "Ojalá mi abuelo me preparara un cafecito para esperarme en las tardes como cuando estaba chiquita", se lee en los comentarios.