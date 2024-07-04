Joven revela lo que vio tras estar en coma e impacta a TikTok: afirma haber ido "al cielo"



La existencia o no de vida después de la muerte es uno de los mayores misterios de la humanidad, y aunque muchas personas han expresado sus testimonios con experiencias cercanas a la muerte, la verdad es que sigue siendo un misterio lo que pasa y lo que se siente morir.

Por tal motivo, la usuaria de TikTok @gmariancar ha causado gran revuelo en la red social luego de compartir un video en el que narra lo que vio luego de estar en coma durante 3 días. El clip ya tiene más de 800 mil likes.

Joven revela lo que vio al estar en coma

Mariandree Cárdenas ha compartido a sus seguidores que luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas del asma que padece, a inicios de 2023 cayó en coma y estuvo muy cerca de morir, pero lo que impactó a todos es que la chica afirma haber ido a lo que ella considera "el cielo" y haber conocido a un ser supremo.

Joven revela lo que vio al morir. Imagen TikTok (@gmarinancar) / IA Copilot

En el video, ella cuenta que escuchó decir a las enfermeras que había muerto, cuando de repente ella apareció en un lugar lleno de "seres de luz" con los que podía hablar telepáticamente en lo que parecía ser una "fiesta de bienvenida para ella.

"Eran como una silueta, como un óvalo de luz muy fuerte, y yo estaba igual, yo era como un ser de luz y todos éramos iguales, todos nos amábamos, yo nunca había sentido tanto amor en mi vida hasta que llegué ahí y todos nos comunicábamos con todos. Sin embargo, no nos comunicábamos hablando, nos comunicábamos por la mente", expresó la chica.



Allí, se encontró con una figura que le explicó que, aunque ese lugar era su verdadero hogar, todavía no era su momento para quedarse, y por amor debía regresar a la Tierra.

Al recuperar la conciencia en el hospital, la chica intentó comunicar a su madre lo que había experimentado a pesar de estar aún intubada, además menciona que la percepción del tiempo entre la experiencia y el tiempo transcurrido en la Tierra, y la dificultad que tuvo para readaptarse a la vida terrenal.

"A mí me costó mucho regresar en su totalidad, porque luego de haber estado allá, para mí la Tierra ya no tenía mucho sentido, y me sentía muy extraña estando acá. De hecho, yo pasé un par de meses sintiéndome extraña, y como, quiero regresar en donde estaba. Sinceramente, no sé por qué viví esto, pero me siento muy afortunada de haberlo vivido. Es la experiencia más linda que he tenido, jamás se me olvida ni un solo detalle", compartió la joven.