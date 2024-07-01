Mr. Beast construye 100 casas en Latinoamérica y las regala a familias necesitadas: así reccionaron

Video La extravagante y lujosa vida de MrBeast: el joven más rico de Youtube que regala millones de dólares

El famoso youtuber Mr. Beast, que tiene más de 294 millones de suscriptores, acaba de regalar nada menos que 100 casas a familias necesitadas en varios países de Latinoamérica y no podrás creer cómo reaccionaron las personas al enterarse.

Aunque antes ya se hizo mundialmente famoso por construir pozos de agua en África, en el nuevo video que ya causó furor, Mr, Beast inició su travesía en Jamaica, donde construyó nuevas casas para reemplazar las viviendas mal cimentadas y les proporcionó instalación eléctrica y agua potable.

Mr. Beast regaló 100 casas en México, Argentina, Jamaica, El Salvador y Colombia

Luego pasó por El Salvador, donde reubicó a familias que vivían cerca de un río que se desbordaba durante la temporada de lluvias y les construyó un conjunto habitacional en una zona segura, además de poner un campo de fútbol.

Una de las escenas más conmovedoras es cuando una adulta mayor y su hija se enteran de que las casas eran completamente gratis y no tendrían que pagar por ellas ni por los muebles.

El proyecto continuó en Argentina y México, hasta llegar a Colombia, donde a causa de fuertes vientos, una comunidad en el campo se había quedado sin varias de sus viviendas y sin transporte, así que el influencer construyó nuevas casas, pero también regaló decenas de motos y bicicletas para que la gente pudiera desplazarse.

Las reacciones de las familias beneficiadas fueron realmente emocionantes en todos los países, y los seguidores del youtuber están elogiando su labor una vez más y hasta sugiriendo que debería ser presidente, pues lleva a cabo acciones que ni los gobiernos hacen por las personas.

"Mr. Beast para presidente", "Lo que Mr Beast hizo por Colombia no lo hará ningún influencer colombiano ni en un millón de años", "Estás loco por no decirles que es gratis, eso fue oro", "Gracias Mr. Beast, usted es el único que realmente muestra interés en ayudar a la gente, hicimos millonario a la persona correcta", "Jimmy es el mejor ser humano del mundo", "¿Quién quiere que Jimmy reciba un premio humanitario por hacer del mundo un lugar mejor?", se lee en los comentarios.