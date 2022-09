Madre e hijo se reencuentran tras 17 años y su reacción se viralizó: “No reconocía a su hijo”

En Internet circulan sorprendentes historias virales sobre familias que se reencuentran años después de su separación, desde una mujer que dio en adopción a su hijo después de darlo a luz durante su adolescencia, hasta un hombre mexicano que por cuestiones laborales se fue a trabajar al extranjero.

Con este último caso, muchos migrantes latinos podrían identificarse, por lo que los videos de Gilberto junto a su mamá adquirieron muchísima popularidad en TikTok.

Mujer se reencuentra con su hijo después de 17 años separados

La encargada de difundir el video fue la usuaria identificada como Chapiiz Guzman, quien señaló que su tío, Gilberto, tenía 17 años trabajando en el extranjero y solo se comunicaba con su mamá vía telefónica; por lo que intentó sorprenderla visitándola mientras hablaban por teléfono. Sin embargo, era tanto el tiempo que no se veían que la mujer, de avanzada edad, no lo reconoció debido a lo mucho que había cambiado y a problemas oculares.

La abuelita tardó unos cuantos segundos en darse cuenta de lo que pasaba, e inmediatamente después comenzó a llorar; a continuación la grabación del momento que se hizo viral:

Más de un internauta se conmovió con la escena de Gilberto reencontrándose con su mamá después no verla más de una década, así lo expresaron en comentarios:

“Al menos la volvió a ver en vida”, "Como dicen: uno vuelve al lugar donde fue feliz", "La madre es lo más sagrado del mundo, este video lo confirma", “Qué bueno que tuvieron la oportunidad de reunirse”, “Me dio tanto sentimiento, no hay otro amor como el de una madre”, “Hasta yo lloré”, “Están viviendo el sueño de muchos que dejamos todo por un mejor futuro”, "Me hicieron llorar, se nota el amor que la mamá le tiene a él y viceversa", "Sin duda es el mejor video de TikTok", “Tantos años que no reconocía a su hijo”, “Se nota la emoción en los dos, pero me conquistó la señora porque su reacción fue muy inocente” o “La abuelita no se lo puede creer, lo mira y lo mira. Hasta llora de felicidad”.



Como muchos internautas querían escuchar las palabra de la abuelita sin la música de Banda Alcuadrado, ‘Mi viejita linda’ (2019), de fondo, Chapiiz Guzman subió otro video con el audio original y desde otro ángulo para que los usuarios de TikTok se deleitaran con el momento.

En la nueva grabación se escuchan las palabras de emoción e incredulidad de la anciana, quien incluso le pide a su hijo Gilberto cantar una canción para confirmar su identidad.