Hombres 'arruinan' fiesta de chicas a sus esposas y aparecen vestidos de mujer: desatan polémica

Las llamadas "noches de chicas" son aquellas en las que un grupo de amigas deciden salir a divertirse o reunirse pero sin hombres invitados, y justo así decidió celebrar su cumpleaños una chica, cuya fiesta se hizo viral en TikTok, pero no por los motivos que te imaginas.

Resulta que dos esposos de las invitadas decidieron aparecer en la fiesta de sorpresa, pero vestidos como mujeres para ir acorde a la temática.

Hombres arruinan fiesta a sus esposas y una de ellas enfurece

La usuaria @carolinacholletoficial compartió el divertido momento que rápidamente se hizo viral y ya suma más de 1 millón de likes en la red social.

En el clip podemos ver a las mujeres difrutando del evento, en el que había tragos, sushi y botanas, cuando de repente un coche llega al lugar y de ahí bajan los esposos de dos de ellas, usando ropa de mujer y con pelucas, a la par que todas las mujeres comienzan a reir a carcajadas y a aplaudir, excepto una de ellas.

Arruinan fiesta de chicas a sus esposas al llegar vestidos así Imagen TikTok (@carolinacholletoficial)

Los comentarios no se hicieron esperar, pues los hombres llegaron con una actitud muy divertida y muchas de las invitadas se rieron con la situación, e incluso la festejada dijo que podían quedarse en el evento, pues a final de cuentas sí iban de chicas; sin embargo, una de las esposas se molestó muchísimo con la broma por varias razones.

Y es que la mujer le reclamaba al marido por ir a "hacer el ridículo", además de haberse puesto su vestido y sus medias, alegando que se las haría grandes. La otra esposa, aunque se molestó al principio, después solo se rió de la situación como el resto.

Algunos usuarios interpretaron la reacción de la mujer como algo "sospechoso", pues ni siquiera la festejada se veía molesta como ella y hubo quienes expresaron que parecía ocultar algo, porque el enojo con el esposo no era normal, incluso terminó por correrlos de la fiesta tan solo unos minutos después. Además, para otros internautas resultó una escena muy divertida y no le vieron nada de malo a la broma de los hombres.

El video de los hombres vestidos de mujer en la "noche de chicas" desató polémica

"Yo siento que la de naranja se enojo por qué le aruinaron sus planes de verse con el otro, la verdad", "Esos hombres son mucho ambiente para una mujer así, me hicieron mi día", "Para mí la esposa tiene su secretito por eso está muy molesta", "Mi esposo hace eso y lo amo aún más", "Esos son los maridos que uno debe valorar y no pensó ir por otro lado, quiere compartir cada momento con ella y eso es lindo", "Mi esposo llega así y yo no paro de reír en toda la noche", se lee en los comentarios.



Sin embargo, a pesar de que la mayoría apoyaba al hombre y criticaba la reacción de la mujer, también hubo quienes empatizaron con ella y justificaron su enojo expresando que el hombre en realidad "la quiere controlar", desatando un acalorado debate.