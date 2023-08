¿Lo han visto portarse mal? Joven pide referencias de su novio antes de casarse y causa polémica

El mundo de las redes sociales nunca deja de sorprendernos, y en esta ocasión, TikTok es el escenario de una historia que ha capturado la atención de miles. En medio de la variedad de contenido que inunda la plataforma, un vídeo en particular se ha vuelto viral, mostrando que las investigaciones no son exclusivas de las agencias de seguridad, sino que también pueden ser protagonizadas por personas comunes.

El vídeo subido por Andrea Junín, conocida como @andreajunin en TikTok, ha causado revuelo al mostrar una perspectiva inusual de cara a su próxima boda.

Joven investiga a su novio en TikTok antes de su boda y se hace viral

En lugar de verse abrumada por la emoción del matrimonio, Andrea decidió llevar a cabo una investigación sobre su prometido para garantizar que esté dando el gran paso con alguien digno de su confianza.

La joven compartió fotos de ella y su prometido, junto con un mensaje en el que pedía a los usuarios que le informaran en caso de tener cualquier información sobre una posible infidelidad o mala conducta de su futuro esposo. A pesar de que su intención era obtener información útil, el resultado fue bastante inesperado.

"Si lo han visto portándose mal por ahí de 2021-2023, se casa conmigo el 2 de septiembre. Más vale prevenidas que lamentadas. Hoy por ti, mañana por mí", se lee en el video.



El clip rápidamente se volvió popular y atrajo la atención de más de 50 mil personas, quienes respondieron en los comentarios. No obstante, las respuestas no se enfocaron en denunciar malas acciones por parte de su prometido, sino que, en cambio, destacaron elogios y anécdotas positivas sobre él (inventadas), especialmente por hombres.

"Sí lo conozco, la vez pasada fuimos a predicar la palabra de Dios a una plaza", "Un gran hombre, hace unos años lo vi enseñándole fútbol en una cancha a un tal Messi. Mis respetos", "Como olvidar a mi causa qué me dono su pulmón porque los míos ya no funcionan, cuidalo qué es buen hombre", "Es mi compañero de misa, bien hombre, trabajador, honesto, saliendo de misa hacemos deporte o hablamos de negocios y curiosamente no ingiere alcohol", "Excelente hombre... lo invite a salir y me dijo que te ama mucho", se lee en los comentarios.



Esta historia resalta cómo, en medio de las redes sociales y la búsqueda de entretenimiento, surgen momentos divertidos entre la comunidad de Internet.

A medida que TikTok continúa siendo un espacio donde las historias personales se comparten y conectan con una audiencia global, Andrea Junín ha demostrado que las investigaciones no siempre son motivadas por sospechas, sino que también pueden ser una expresión de amor y seguridad en una relación.