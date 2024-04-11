Joven celebra sus XV años con Karely Ruiz y Brincos Dieras y le dicen que "parece despedida de soltero"

Video Quinceañera aprovecha su brindis para exponer a su padre por abandonarla y causa debate en redes

Aunque es usual que la gran fiesta de XV años sea para las mujeres, para los hombres ya hay opciones para festejar ese día especial. Recientemente se hizo viral un festejo al que acudieron varias celebridades de las redes sociales, incluyendo a Karely Ruiz.

Brincos Dieras y Karely Ruiz aparecieron en una fiesta de XV años en Monterrey Imagen Instagram @karelyruiz.of/TikTok @djcobramx

Fiesta de XV años causa sensación en redes: Fue Brincos Dieras y Medio Metro

PUBLICIDAD

Fue gracias a la cuenta de TikTok de DJ Cobra que nos enteramos de esta espectacular fiesta de XV años para un joven en Monterrey, Nuevo León, México, dejando a los internautas sorprendidos por la cantidad de celebridades que aparecieron.

En el video, el primero en aparecer fue el comediante Brincos Dieras, quien presentó una rutina para los amigos y familiares que acompañaron al cumpleañero.

Después apareció ‘Medio Metro’, otra personalidad conocida en las redes sociales mexicanas por tener diferentes pasos de baile que muestra en la pista vestido como el Chavo del 8.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fueron los bailes de ‘Medio Metro’, quien presentó el paso de ‘la chaqueta’ y otros más conocidos.

Karely Ruiz sorprende con show en fiesta de XV Años en Monterrey

Karely Ruiz se ha convertido en la sensación de las redes sociales después de su increíble actuación en una fiesta de quince años.

El video de su presentación se ha vuelto viral, ya que la joven aparece con un conjunto negro muy sugerente mientras suena de fondo ‘Earned It’ de The Weeknd, tema principal de la película ‘Cincuenta sombras de Grey’.

Para cerrar con broche de oro, el DJ Cobra puso a todos a bailar con los temas más populares, además de llevar bailarines para armar coreografías con los invitados.

A pocos días de su publicación, el video ya está por llegar a los 2 millones de reproducciones, además de que los internautas se sorprendieron de la fiesta del joven, ya que consideran que no saldría nada barato contratar a esas tres estrellas, más el DJ.

“Ya parecía fiesta de soltero”, “¿Cuánto habrá costado toda la fiesta?”, “Yo estuve ahí y fue una locura”, “Yo también quiero que lleven a Karely a mi fiesta”, “¿Por qué no nací en Monterrey?” y “(para mi fiesta) solo me compraron pizza y me dieron 500 pesos”, fueron algunos de los textos.



Como si el video no fuera suficiente, Brincos Dieras y Karely Ruiz compartieron un post en Instagram para corroborar que sí eran ellos quienes estaban en la fiesta, juntando miles de likes en pocos días.

Brincos Dieras y Karely Ruiz amenizaron fiesta de XV años en Monterrey Imagen Instagram @karelyruiz.of



¿A qué celebridad de internet te gustaría tener en tu fiesta? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios.