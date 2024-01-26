Cirugías plásticas chinas causan impacto y terror en TikTok por cambios extremos: ¿Quién es el Doctor Kim?

Video Famosas que estuvieron en peligro por una cirugía plástica: una de ellas hasta cayó en coma

Hoy en día las cirugías plásticas son procedimientos comunes de ver en redes sociales, pues miles de personas se animan a darse "un arreglito" para lucir mejor.Incluso existen doctores alrededor del mundo que tienen una cuenta de TikTok para mostrar su trabajo y así convencer a los futuros clientes de ser la mejor opción para su procedimiento, pero uno muy popular está causando revuelo, te explicamos.

¿Quién es el Dr.Kim y porque sus cirugías plásticas causan terror en TikTok?

En dicha red social se volvió viral la cuenta de @jiezou16, la cual supuestamente pertenece a un hombre chino conocido como Dr. KIM, quien postea el antes y el después de sus pacientes al realizarse un procedimiento estético.

El doctor se especializa en realizar liftings faciales, es decir procedimientos diseñados para eliminar el exceso de piel en el rostro y el cuello, así como tensar los músculos, eliminando la flacidez y mejorar la apariencia general de la piel; no obstante sus resultados en lugar de causar asombro, esparcieron miedo.

Resulta que los rostros de las personas que se someten a sus cirugías terminan pareciendo otras totalmente diferentes por tener estiramientos extremos, los cuales se ven reflejados en las suturas que tienen en el borde de sus rostros.

Internet dividió su opinón respecto a los resultados de las cirugías plásticas del Dr. KIM

Por supuesto los videos se hicieron virales y causaron que los internautas se preocuparan, pues en su opinión el trabajo del Dr. KIM estaría haciendo parecer "robots" a los pacientes porque los deja sin expresiones.

"¿Pero… qué le hicieron? ese rostro es de miedo", "OMG ¿Qué es eso?", "Me dejan así y me muero, esto es irreal", "Me dio miedo ver el antes y el después", "Qué terror siento que no es la misma persona", "¿Soy yo o todos sus videos son espeluznantes?", "Siento que les arruina el rostro, todos están de terror", "Siento que todos ellos serían perfectos para participar en una película de terror", "¿Robots? ¿dónde?", "El señor parece caricatura ahora" y "Da miedo todo esto", fueron algunos puntos de vista.



Al poner en tela de juicio los métodos del Dr.KIM para realizar cirugías y criticar los resultados que muestra como casos de éxito, muchos usuarios expresaron que de hecho los rostros lucen extraños porque son grabados inmediatamente después de la cirugía, por lo cual es normal que estén hinchados y añadieron que con el paso de las semanas su rostro dejaría de verse terrorífico y volvería a verse normal, pero eso sí más rejuvenecido.

"Tengo la teoría de que si quedan bien pero como están recién operados están inflamados", "He visto fotos de sus pacientes años después y es impresionante para bien. Los resultados son preciosos, solo es la hinchazón", "Pero muestra el post operatorio inmediato, por eso luce super aparatoso por la inflamación, no es que haga mal las cirugías" y "El doctor kim muestra el antes y después de la cirugía pero falta ver luego de unas semanas el resultado del rostro una vez desinflamado el rostro".



Aunado a este debate el tiktoker @candresperedo explicó que el Dr. KIM tiene una polémica más, debido a que diversos medios de comunicación importantes trataron de contactar al cirujano en redes y WhatsApp para hacerle entrevistas, pero lo raro es que nunca contestó.



De hecho, se esparcieron rumores sobre que el cirujano quizá no tiene licencia para hacer los procedimientos y esconde su verdera identidad bajo una foto de perfil falsa, pero no hay una confirmación al respecto.

