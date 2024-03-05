Quinceañera baila vals en la calle sin un vestido y le regalan uno hermoso: momento se viraliza en TikTok

Video Fiestas de XV años sencillas, pero hermosas: no se necesitan lujos cuando hay mucho amor

La quinceañera que bailó su vals en la calle y le regalaron un vestido

En la ciudad de Monclova, Coahuila, una joven llamada Marely estaba a punto de cumplir sus XV años; sin embargo, su celebración estuvo en riesgo cuando ella y su familia se enfrentaron a dificultades financieras, las cuales les impidieron comprar un vestido de gala para la ocasión y organizar la fiesta.

La joven había soñado con un hermoso vestido de quinceañera desde que era pequeña, pero al no poder comprarlo desistió de tener una enorme celebración. Si bien en un inicio se sintió desalentada, decidió no dejar pasar la importante fecha y acudió con su mamá a una plaza pública de su ciudad para bailar el tradicional vals de XV años.

"No tenía nada para comprarle, nada que darle. Simplemente agarré la bocina y le dije 'Vámonos a la plaza'", comentó su madre en una entrevista con el diario 'La Vanguardia'.



Al llegar, pusieron una bocina a todo volumen para bailar. Usaban ropa casual, es decir, pantalones de mezclilla, playeras de manga larga y tenis. No pasó mucho tiempo para que comenzaran a llamar la atención y las personas se aglomeraran a su alrededor para captar en video la conmovedora escena.

Poco después, madre e hija fueron interrumpidas en su vals por un grupo de mujeres, quienes llevaban cargando un vestido de 15 años para dárselo a Marely como un obsequio, lo cual, por supuesto, jamás esperó que pasara.



Con emoción y al borde de las lágrimas, la joven aceptó la prenda de tul y cubierta de pedrería. Además, otra joven también se acercó a obsequiarle una plancha para el cabello y productos para cuidarlo.

El video se hizo viral en redes sociales y los internautas agradecieron a las personas por ayudar a la quinceañera a pesar de no conocerla, pues la hicieron feliz en un momento crucial de su vida.

"Los mexicanos siempre dejando de lado todo con tal de ayudar, eso es todo", "Amo cuando las personas ayudan a otras", "Qué enorme gesto de las señoras, seguro ella nunca lo olvidará", "Felicidades a esas señoras bonitas por su buena acción", "Yo también quise llorar cuando vi el vestido", "Muchas gracias por todos los que la ayudaron, seguro la vida se los multiplicará" y "Yo aquí llorando siempre por extraños que tocan mi corazón muchísimas felicidades", expresaron en los comentarios.

La historia de Marely se hizo viral y pudo celebrar sus XV años con una enorme fiesta

Al darse a conocer el caso de Marely, diversas empresas le ofrecieron cubrir los costos de la fiesta, como la renta del salón, equipo de sonido, fotografías y comida, todo para pudiera tener una hermosa fiesta de XV años.

Un dato curioso es que el alcalde de la ciudad de Monclova, Mario Alberto Dávila Delgado, le dio un permiso especial a la joven de hacer su fiesta en la plaza pública, lugar donde todo comenzó, haciendo de esto un evento público.

De acuerdo a diversos medios locales, el festejo se realizó el pasado 3 de febrero. Se presentaron cientos de personas y al menos cinco grupos musicales para amenizar el evento.