5 claves para entender el pasado de Jennette McCurdy: desde los abusos hasta sus luchas

Han sido muchas las celebridades que comenzaron su carrera desde que eran niños, incluso algunos han revelado las dificultades que pasaron.

Tal como lo ha hecho la actriz Jennette McCurdy en su nuevo libro, que ha causado polémica por todo lo que se revela y por el título que lleva.

Jennette McCurdy encontró su identidad tras la muerte de su mamá

‘I'm Glad My Mom Died’ (‘Me alegro de que mi mamá haya muerto’) es el escrito que este año publicó la celebridad y en el que cuenta puntos claves importantes de su vida, desde su infancia hasta su adultez.

Por ejemplo, en una entrevista a ‘People’ en 2021, Jennette contó que su mamá Debra McCurdy la hacía realizarse exámenes vaginales y mamarios periódicamente, además de que no la dejaba bañarse sola hasta los 17 años.

"No sabía cómo encontrar mi identidad sin mi mamá y no voy a mentir, fue muy difícil llegar hasta aquí. Pero ahora, estoy en un lugar en mi vida que nunca hubiera pensado que fuera posible y finalmente me siento libre”, dijo a la revista.



La famosa comenzó a experimentar su sexualidad y a consumir alcohol luego de que su madre falleciera en 2013.

La fuerte anorexia que sufrió

La joven de 29 años, reveló a ‘Huffpost’ en 2019, que comenzó con sus problemas alimenticios cuando sólo tenía 11 años y su madre, quien también padecía anorexia, fomentaba sus conductas autodestructivas.

A los 14 años, cuando Jennette inició con el show de Nickelodeon ‘iCarly’ junto a sus compañeros de reparto, Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor se obsesionó con la comida y su peso, más de un año después.

“Supervisé cada bocado que tomé. Hice ejercicio obsesivamente. Medí mis muslos con una cinta métrica todas las noches antes de dormir”, detalló.



A los 21 años, ya no tenía anorexia pero sí bulimia, este trastorno alimenticio hizo que se preocupara más por su físico, haciendo que tuviera pensamientos extremos sobre cómo resolver su peso y las calorías que comía.

“Cuando comencé a vomitar después de comer, estaba sinceramente emocionada. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Podría comer lo que quisiera y luego vomitarlo de nuevo y evitar las consecuencias de comer (es decir, aumentar de peso)? ¡Fue lo mejor de ambos mundos!”, reveló al medio.



Finalmente, su cuñada fue quien le ayudó con el problema y encontró ayuda profesional.

Ella rechazó participar en el reboot de iCarly por insatisfacción

Cuando se anunció el regreso del programa de Nickelodeon, una de las cosas que muchos fans esperaban era volver a ver a los personajes del ‘show’ estadounidense juntos, tanto a Carly, como a Freddy, Spencer y Sam, sin embargo, no fue así.

En 2021, McCurdy dijo al ‘podcast’ ‘Empty Inside’ con Anna Faris que no aceptó volver al popular programa debido a que terminó con su carrera actoral, pues no se sentía orgullosa de lo que había hecho antes.

"Mi experiencia con la actuación es que estoy tan avergonzada de las partes que hice en el pasado. Resiento mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que era la más cursi, vergonzoso. Hice los programas en los que estaba desde los 13 hasta los 21, y a los 15, ya estaba avergonzada. Mis amigos a los 15, no dicen, 'Oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon'. Fue vergonzoso. E imagino que hay una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgulloso de tus roles y si te sientes satisfecho por ellos", reveló al medio.

El sueño de ser actriz era de su madre, Jennette no quería actuar

Otra cosa que reveló la estrella infantil, es que ella aceptó ser actriz dado que en realidad era un sueño de su madre y como buena hija solo quería hacerla feliz, abandonando sus verdaderos sueños.

“Las emociones de mi madre eran tan erráticas que era como caminar sobre la cuerda floja todos los días. Ella siempre había soñado con ser una actriz famosa y se obsesionó con convertirme en una estrella. Sentí que mi trabajo era mantener la paz. Y quería hacer feliz a mi mamá. Sé que, si ella estuviera viva, todavía tendría un trastorno alimenticio. Fue sólo la distancia de ella lo que me permitió estar sana”, contó a ‘People’ en 2021.

El emblemático nombre de su nuevo libro

El libro ‘I’m Glad my Mom Died’ que sale a la venta en agosto de 2022, ha causado gran controversia por su nombre en el que deja ver que la relación con su mamá no fue la mejor.

Y si bien la portada luce alegre y colorida, la verdad es que no lo es, en una entrevista a ‘Entertainment Weekly’ en abril de 2022, reveló que tuvo varios cambios, y el resultado fue una urna rosa con papel de colores que sale de ésta y una fotografía de Jennette con una sonrisa sincera.

“El confeti derramándose de una urna me pareció una buena forma de capturar el humor de la tragedia, pero sabía que no quería ir tan lejos como para tirar el confeti o saltar en el aire con una gran sonrisa en mi rostro, o hacer cualquier otro tipo de lenguaje corporal/expresión facial que pueda leerse como frívolo. Al final, elegí una expresión facial que creo que se lee como sincera, un poco de dolor y un poco de esperanza”, detalló Jennette.