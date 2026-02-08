Muertes de famosos

Muere otro actor mexicano de 'Apocalypto' a una semana del fallecimiento de Gerardo Taracena

El elenco de ‘Apocalypto’ enfrenta un nuevo duelo tras confirmarse una segunda pérdida entre sus integrantes en menos de una semana. La primera fue el deceso de Gerardo Taracena.

Sergio Humberto Navarro
El elenco de 'Apocalypto' vuelve a estar de luto tras confirmarse una segunda muerte por parte de sus integrantes.

Apenas el pasado 31 de enero se dio a conocer el deceso del actor mexicano Gerardo Taracena, una de las estrellas de la cinta hollywoodense.

Confirman muerte de otro actor de ‘Apocalypto’

La Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) confirmó este 6 de febrero la muerte de Jaime Ortiz Oliver 'Sammy Ortiz'.

Según la institución, el fallecimiento ocurrió "el día 5 de febrero": "Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos", dijeron.

Medios como El Heraldo y TVNotas detallaron que él fue un connotado actor y doble de acción que fue parte de la producción de 'Apocalypto', '007: spectre' y otras cintas.

De acuerdo con esos medios, 'Sammy Ortiz' tenía 88 años.

La ANDA confirmó la muere de Jaime Ortiz Oliver 'Sammy Ortiz', connotado actor y doble de acción que fue parte de la producción de 'Apocalypto', enre otras producciones.
Imagen ANDA/Instagram

La segunda muerte en una semana en ‘Apocalypto’

La partida de Jaime Ortiz Oliver ocurrió casi al cumplirse una semana de la muerte de Gerardo Taracena, de 55 años.

El artista perdió la vida a partir de un infarto, según un amigo cercano a él.

'Apocalypto' fue una producción a cargo de Mel Gibson y fue estrenada en 2006.

Cómo se ve el elenco de ‘Apocalypto’ a 16 años de su estreno: uno de ellos será villano de DC

Cómo se ve el elenco de ‘Apocalypto’ a 16 años de su estreno: uno de ellos será villano de DC

Cine y Series
3 min
