Estos actores revelaron cómo fue trabajar desde pequeños: Danna Paola ya no quería seguir

Las telenovelas son tan populares en Latinoamérica, que incluso existen historias creadas para el público infantil e incluyen grandes aventuras. Carita de Ángel, ‘Cómplices al rescate’, ‘¡Vivan los niños!’, ‘Aventuras en el tiempo’, ‘Pablo y Andrea’, ‘Alegrijes y Rebujos’ y ‘El diario de Daniela’ son algunas de las novelas que se robaron el corazón de miles de niños.

Además, algunas celebridades comenzaron su carrera con estas producciones. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues algunos revelaron los secretos oscuros que tiene la fama, como no poder hacer lo mismo que los demás niños o jugar cuando quisieran, pues tenían una gran responsabilidad: grabar una telenovela.

Danna Paola

La cantante y actriz mexicana comenzó su carrera con ‘Rayito de Luz’ (2000), junto a Alejandro Speitzer, y desde entonces ha seguido en el mundo del espectáculo.

A sus 26 años se ha convertido en una de las famosas más queridas por el público, gracias a su trabajo en la televisión, cine, teatro y música; sin embargo, no le fue nada fácil conseguir el éxito desde muy pequeña.

En una entrevista para la revista ‘GQ’ en 2020, Danna reveló que comenzar su carrera a una corta edad no le permitió realizar muchas cosas, por lo que en algún momento ya no quería continuar.

"Ya no quiero actuar, ya no quiero cantar, ya quiero dejar lo del mundo de caramelo. Me resultaba difícil entender el universo donde yo estaba desarrollando mi vida, perdiéndome cosas, sacrificando el colegio, no tener una graduación, no ir a cumpleaños”.

Allisson Lozz

La ex actriz de ‘Misión S.O.S’ se robó el corazón de muchos por su carisma y belleza. Con los años continuó demostrando su talento en telenovelas como ‘Al diablo con los guapos’ (2007) y ‘Las tontas no van al cielo’ (2008).

Sin embargo, tiempo después se alejó de las cámaras sin dar muchas explicaciones. En el 2020 explicó a través de sus redes sociales que su etapa como actriz estuvo lejos de ser un cuento de hadas, así que decidió alejarse de la pantalla chica para disfrutar de su vida de manera reservada.

“No me gusta hablar tanto de la vida que tenía antes. Sé que es difícil de entender pero no era muy feliz (...) Antes estaba sola y con mucho dolor; muy joven y muy enferma. Ahora sigo enferma por tanto que trabajé en mi infancia y adolescencia bajo mucho estrés y comiendo muy mal”, expresó Allison.

Cargando Video... “Todas usamos peluca”: Allisson Lozz revela lo que deben sufrir las actrices para verse bien

Valeria López, Daniela Aedo y Nicole Durazo

Las tres actrices trabajaron en ‘¡Vivan los niños!’ y durante una conversación en el canal de YouTube de Daniela, del 24 de noviembre de 2020, revelaron cómo fue trabajar desde que eran unas niñas.

Valeria, quien se alejó de la televisión para enfocarse en sus estudios y que ahora es cirujano dentista, mencionó que su sueño nunca fue ser actriz. Por su parte, Nicole relató que los estándares y estereotipos de belleza que les imponían eran muy pesados.

Daniela Luján

La celebridad de 33 años recordó cómo fue cuando se enteró (por un canal de televisión) que Belinda fue quien se quedó con el protagónico de ‘Cómplices al rescate’, el cual se suponía que haría ella.

Durante una entrevista retomada por ‘Multimedios’ en su canal de YouTube el 11 de noviembre de 2017, para el programa ‘SNSerio’ Daniela recordó ese impactante momento.

“Tómala, que sale con los libretos en la mano. Para mí sí fue un shock muy grande. (...) A mis 14 años claro que me afectaba muchísimo”, dijo Luján.