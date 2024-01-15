Científicos revelan que podría existir un océano en el interior de la Tierra: un diamante podría ser la prueba

Investigación apunta que existiría un océano en el interior Tierra: el descubrimiento de un diamante podría confirmarlo

Los descubrimientos de diamantes suelen ser impactantes por la belleza del mineral, pero uno en especial llamó la atención porque al parecer podría demostrar que existe un océano en el interior de la Tierra, te explicamos.

PUBLICIDAD

Un estudio con la participación de expertos de Estados Unidos, Italia y Alemania llamado "Fragmentos hidroperidotíticos de la discontinuidad de 660 km del manto terrestre muestreados por un diamante", compartió evidencias claras que que en la zona de transición, entre el manto superior y el manto inferior de la Tierra existen cantidades considerables de agua.

Todo comenzó cuando se encontró un diamante en la mina Karowe en Botswana y al analizarlo con técnicas que incluyen espectroscopía Raman y espectrometría FTIR, se descubrió que además de tener dentro minerales como la ringwoodita, ferropericlasa y enstatita, se formó a más de 600 kilómetros de profundidad.

"El estudio confirma algo que durante mucho tiempo fue solo una teoría, a saber, que el agua del océano acompaña a las losas en subducción y, por lo tanto, ingresa a la zona de transición. Esto significa que el ciclo del agua de nuestro planeta incluye el interior de la Tierra".



Dicha investigación detalló que existe un "ambiente saturado de agua" que podría llegar hasta el manto inferior del planeta y que sería de utilidad para saber cómo se manifiesta el ciclo del agua, pero en las profundidades de la Tierra.

Imagen @NatureGeosci / Twitter

Por el momento los investigadores revelaron que el interior de la Tierra tiene "roca hidratada"

La zona donde se creó el diamante resultó ser rica en agua y un gran hallazgo, pues si bien más del 50 por ciento del planeta tiene en su superficie agua, no se sabía que existía debajo de la corteza terrestre, es decir entre las capas que componen la Tierra y que incluso podría tener el tamaño de un océano.

"Estos sedimentos pueden contener grandes cantidades de agua y CO2 . Pero hasta ahora no estaba claro cuánto entra en la zona de transición en forma de minerales y carbonatos más estables e hidratados y, por lo tanto, tampoco estaba claro si realmente se almacenan grandes cantidades de agua allí".



Los autores incluso remarcaron que este hallazgo podría estar a un paso más de confirmar la idea de Julio Verne sobre la existencia de un océano dentro de la Tierra, aunque este primer acercamiento demuestra que no sería como tal un mar, sino "roca hidratada".

PUBLICIDAD

Lamentablemente conseguir otro diamante con la misma composición es algo que por el momento es imposible para continuar la investigación debido a que estos son extremadamente raros de encontrar, ya que representan solo el 1% de los diamantes que pueden aparecer en la zona de Botswana.

Imagen The Grosby Group



¿Tú que piensas acerca de este hallazgo? Dinos en los comentarios.