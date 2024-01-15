Planeta

Científicos revelan que podría existir un océano en el interior de la Tierra: un diamante podría ser la prueba

La Tierra tiene 5 divisiones oceánicas, pero una nueva investigación arrojó la posibilidad de que sean 6 debido a que podría existir uno más en el interior del planeta.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video ¿Cómo se forman los volcanes? Su origen explicado

Investigación apunta que existiría un océano en el interior Tierra: el descubrimiento de un diamante podría confirmarlo

Los descubrimientos de diamantes suelen ser impactantes por la belleza del mineral, pero uno en especial llamó la atención porque al parecer podría demostrar que existe un océano en el interior de la Tierra, te explicamos.

PUBLICIDAD

Un estudio con la participación de expertos de Estados Unidos, Italia y Alemania llamado "Fragmentos hidroperidotíticos de la discontinuidad de 660 km del manto terrestre muestreados por un diamante", compartió evidencias claras que que en la zona de transición, entre el manto superior y el manto inferior de la Tierra existen cantidades considerables de agua.

Todo comenzó cuando se encontró un diamante en la mina Karowe en Botswana y al analizarlo con técnicas que incluyen espectroscopía Raman y espectrometría FTIR, se descubrió que además de tener dentro minerales como la ringwoodita, ferropericlasa y enstatita, se formó a más de 600 kilómetros de profundidad.

"El estudio confirma algo que durante mucho tiempo fue solo una teoría, a saber, que el agua del océano acompaña a las losas en subducción y, por lo tanto, ingresa a la zona de transición. Esto significa que el ciclo del agua de nuestro planeta incluye el interior de la Tierra".

Más sobre Planeta

6 planetas harán un ‘desfile’ y será visible desde la Tierra: cuándo será la alineación planetaria
2 mins

6 planetas harán un ‘desfile’ y será visible desde la Tierra: cuándo será la alineación planetaria

Cultura Pop
El reloj que indica cuándo se acabará el mundo está en Corea: la fecha y hora que marca
2 mins

El reloj que indica cuándo se acabará el mundo está en Corea: la fecha y hora que marca

Cultura Pop
¿Qué está pasando con el Sol? El motivo por el que hubo una tormenta solar y auroras boreales
3 mins

¿Qué está pasando con el Sol? El motivo por el que hubo una tormenta solar y auroras boreales

Cultura Pop
¿Habrá otra tormenta solar como la que causó auroras boreales? Esto dice la ciencia
3 mins

¿Habrá otra tormenta solar como la que causó auroras boreales? Esto dice la ciencia

Cultura Pop
Marte podría chocar con la Tierra y causar el fin de la humanidad: científicos revelan posible fecha 
0:56

Marte podría chocar con la Tierra y causar el fin de la humanidad: científicos revelan posible fecha 

Cultura Pop
Marte podría chocar con la Tierra y provocar el fin de la humanidad en esta fecha, según científicos
1 mins

Marte podría chocar con la Tierra y provocar el fin de la humanidad en esta fecha, según científicos

Cultura Pop
¿Qué es 'el retorno de Saturno' y por qué afecta tanto a algunas personas? Mira si eres una de ellas
3 mins

¿Qué es 'el retorno de Saturno' y por qué afecta tanto a algunas personas? Mira si eres una de ellas

Cultura Pop
Así ha cambiado el Sol en dos años: científicos revelan imágenes inquietantes
4 mins

Así ha cambiado el Sol en dos años: científicos revelan imágenes inquietantes

Cultura Pop
Primer viaje privado a la Luna es transmitido por streaming: así podrás ver la Misión Odysseus
3 mins

Primer viaje privado a la Luna es transmitido por streaming: así podrás ver la Misión Odysseus

Cultura Pop
Científicos descubren 'pequeñas lunas' orbitando la Tierra: ¿tenemos más de un satélite?
2 mins

Científicos descubren 'pequeñas lunas' orbitando la Tierra: ¿tenemos más de un satélite?

Cultura Pop


Dicha investigación detalló que existe un "ambiente saturado de agua" que podría llegar hasta el manto inferior del planeta y que sería de utilidad para saber cómo se manifiesta el ciclo del agua, pero en las profundidades de la Tierra.

Imagen @NatureGeosci / Twitter

Por el momento los investigadores revelaron que el interior de la Tierra tiene "roca hidratada"

La zona donde se creó el diamante resultó ser rica en agua y un gran hallazgo, pues si bien más del 50 por ciento del planeta tiene en su superficie agua, no se sabía que existía debajo de la corteza terrestre, es decir entre las capas que componen la Tierra y que incluso podría tener el tamaño de un océano.

"Estos sedimentos pueden contener grandes cantidades de agua y CO2 . Pero hasta ahora no estaba claro cuánto entra en la zona de transición en forma de minerales y carbonatos más estables e hidratados y, por lo tanto, tampoco estaba claro si realmente se almacenan grandes cantidades de agua allí".


Los autores incluso remarcaron que este hallazgo podría estar a un paso más de confirmar la idea de Julio Verne sobre la existencia de un océano dentro de la Tierra, aunque este primer acercamiento demuestra que no sería como tal un mar, sino "roca hidratada".

PUBLICIDAD

Lamentablemente conseguir otro diamante con la misma composición es algo que por el momento es imposible para continuar la investigación debido a que estos son extremadamente raros de encontrar, ya que representan solo el 1% de los diamantes que pueden aparecer en la zona de Botswana.

Imagen The Grosby Group


¿Tú que piensas acerca de este hallazgo? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar:

Relacionados:
PlanetaAguaCienciaInvestigaciónViral

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD