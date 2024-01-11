Entretenimiento

¿Días de 25 horas? Científicos confirman que sucederá a a partir de esta fecha

Investigadores de la Universidad Técnica de Múnich revelaron que una aceleración en la rotación de la Tierra hará que los días aumenten su duración

Tania Caballero.
Mucha gente se queja de que "no le da tiempo para nada" en el día y quisieran que durara más de 24 horas, pues el Universo pareció haber escuchado sus miles de súplicas, pues el tiempo se alargará en la Tierra, según los expertos.

Recientes investigaciones concluyeron que a partir de cierta fecha, los días ya no durarán 24 horas, sino 25. ¿Crees que podamos aprovechar este 'tiempo extra'?

¿Sabías que los días en la Tierra no siempre duraron 24 horas?

Desde que el planeta Tierra se formó en el Universo hace 4 mil 500 millones de años, la duración de los días en él ha ido aumentando con el paso del tiempo. Esto es el resultado de la velocidad a la que gira nuestro planeta sobre su propio eje, la cual es más rápida o más lenta en determinados períodos.

Hace, por ejemplo, mil 500 millones de años (durante el período Precámbrico), los días duraban 19 horas, según señala un estudio de 'Nature Geoscience'. Esto fue cambiando hasta que hace 66 millones de años (cuando existían aún los dinosaurios), el día alcanzaba las 23 horas de duración.

Esta foto del 18 de mayo de 1969 proporcionada por la NASA muestra la Tierra desde una distancia de 36,000 millas náuticas fotografiada desde la nave espacial Apolo 10 durante su viaje translunar hacia la Luna. En marzo de 2021, la agencia espacial estadounidense anunció que las nuevas observaciones del telescopio han descartado cualquier posibilidad de que el asteroide Apophis colisione con la Tierra en 2068.
Esta foto del 18 de mayo de 1969 proporcionada por la NASA muestra la Tierra desde una distancia de 36,000 millas náuticas fotografiada desde la nave espacial Apolo 10 durante su viaje translunar hacia la Luna. En marzo de 2021, la agencia espacial estadounidense anunció que las nuevas observaciones del telescopio han descartado cualquier posibilidad de que el asteroide Apophis colisione con la Tierra en 2068.
Esto no sólo pasa en la Tierra, sino también en otros planetas, algunos de los cuales tienen días de hasta 3 horas de duración cada uno, lo cual provoca que el tiempo pase mucho más rápido o lento que aquí.

¿Por qué cambia la rotación de la Tierra?

La velocidad de rotación de la Tierra cambia porque tiene dinámicas que provocan que el ritmo de giro acelere o desacelere en fragmentos de milisegundos.

¿Los días durarán 25 horas?

Científicos de la Universidad Técnica de Múnich (TUM), en Alemania, revelaron que lograron potenciar uno de los instrumentos que se utilizan para medir el tiempo, el cual arrojó resultados impresionantes.

Dicha herramienta, llamada giróscopo láser de anillo, se encuentra en el Observatorio Geodésico de Wetzell, Alemania, y es clave para interpretar los movimientos de la Tierra, por lo que se logró mejorar su precisión y se descubrió que la rotación de nuestro planeta cambia 6 milisegundos cada dos semanas aproximadamente, lo cual ayudó a determinar que existe una fecha aproximada para saber cuándo durarán más tiempo los días en el planeta Tierra.

Según los expertos, a partir de este momento el día se alargará 60 minutos, para llegar a una duración de 25 horas.

¿A partir de cuándo durarán 25 horas los días en la Tierra?

Gracias a su giróscopo láser de anillo, los científicos concluyeron que el planeta Tierra comenzará a tener días que duren 25 horas dentro de 200 millones de años.

¿Habrá aún humanos tal como los conocemos hoy en día para entonces? ¿Existirá aún nuestro planeta?

Entretenimiento Ciencia Planeta Espacio exterior Tiempo

