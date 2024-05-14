Apocalipsis

El reloj que indica cuándo se acabará el mundo está en Corea: la fecha y hora que marca

El reloj, cuya fecha no es muy lejana, determina supuestamente en qué momento el calentamiento global será irreversible, lo cual alarmó a los internautas y desató teorías conspirativas al respecto

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Si un asteroide se dirigiera a destruir la Tierra, ¿qué haría la NASA?

El video de un joven durante un viaje en Corea se hizo viral en TikTok, pues muestra un reloj en el que se determina cuánto tiempo falta para que se acabe el mundo.

El clip titulado "Ya nos queda muy poco tiempo para hacer cambios en el mundo", cuenta ya con más de 1.3 millones de reproducciones.

PUBLICIDAD

¿Qué fecha y qué hora marca el reloj que indica cuándo se acabará el mundo?

El video del usuario de TikTok @min_y_ary fue publicado el pasado 18 de marzo de 2024, en el que el reloj marcaba que tan sólo le quedan 6 años, 214 días, 3 horas, 31 minutos y 11 segundos.

@ary.benyamin

Ya nos queda muy poco tiempo para hacer cambios en el mundo 🥵🔥 #contaminacion #sequia #corea #mexico #mexico🇲🇽

♬ sonido original - Ary Benyamin

Más sobre Apocalipsis

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Pez remo aparece en playa de México y muchos aseguran que es una señal de un desastre natural
0:39

Pez remo aparece en playa de México y muchos aseguran que es una señal de un desastre natural

Cultura Pop
¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda
0:59

¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda

Cultura Pop
Las predicciones más aterradoras de Baba Vanga para 2025, ¿nos visitarán los extraterrestres?
0:58

Las predicciones más aterradoras de Baba Vanga para 2025, ¿nos visitarán los extraterrestres?

Cultura Pop
¿Hay "vibras del fin del mundo"? Los eventos naturales del 2024 que preocupan a los internautas
3:22

¿Hay "vibras del fin del mundo"? Los eventos naturales del 2024 que preocupan a los internautas

Cultura Pop
¿Cuándo será el fin del mundo? Isaac Newton calculó la fecha y estamos muy cerca
2 mins

¿Cuándo será el fin del mundo? Isaac Newton calculó la fecha y estamos muy cerca

Cultura Pop
‘Reloj del fin del mundo’ marca 90 segundos para el apocalipsis y esto significa: ¿Es por culpa de la IA?
3 mins

‘Reloj del fin del mundo’ marca 90 segundos para el apocalipsis y esto significa: ¿Es por culpa de la IA?

Cultura Pop
Científicos revelan cuáles serían los primeros países en desaparecer por catástrofe mundial en 5 ó 7 años
5 mins

Científicos revelan cuáles serían los primeros países en desaparecer por catástrofe mundial en 5 ó 7 años

Cultura Pop
¿El fin del mundo es inminente? La 'Bóveda del juicio final' existe y así puedes llegar hasta ella
4 mins

¿El fin del mundo es inminente? La 'Bóveda del juicio final' existe y así puedes llegar hasta ella

Cultura Pop
¿'Cielo rojo' anuncia el fin del mundo? Internautas entran en pánico por luces diabólicas en Europa
4 mins

¿'Cielo rojo' anuncia el fin del mundo? Internautas entran en pánico por luces diabólicas en Europa

Cultura Pop

¿En qué se basa el reloj que indica cuándo se acabará el mundo?

Tal como el que existe en Nueva York, este reloj parece haber sido hecho para concientizar a la gente sobre el cambio climático y los efectos que tienen las emisiones de dióxido de carbono en el planeta.

Al terminar la cuenta regresiva, se supone que el calentamiento global será irreversible, por lo que también es un recordatorio para implementar acciones que detengan este deterioro.

Según algunos medios de información, el reloj fue creado en 2015 y usa como referencia los cálculos de algunos científicos alemanes, que esperan que la temperatura global no superelos 1.5 grados, ya que eso marcaría el inicio de una serie de sucesos asociados con el apocalipsis (como huracanes, olas de calor, sequías extremas, derretimiento de los polos, etc.).

Aunque este reloj marca que la fecha en que se acabará el mundo será en el 2030, hay otros cálculos que indican que será hasta noviembre del 2032.

Según datos de la UNAM, este reloj se reajusta con base en datos que cada año son actualizados, contando con las estimaciones del Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el Global Carbon Project.

reloj que marca el fin del mundo
reloj que marca el fin del mundo
Imagen TikTok / Imagen creada con IA

¿Qué opinan los internautas sobre el reloj que marca cuándo acabará el mundo?

Muchos usuarios de TikTok están consternados ante la fecha en la que terminará el mundo y aseguran que esto es inminente, otros reaccionan muy alarmados y unos cuantos más señalan que esto es parte de la llamada agenda que se pondrá en marcha en el 2030, que implicará un cambio global.

PUBLICIDAD

Por supuesto, no faltaron quienes lo tomaron con humor, aunque expresando también preocupación por lo que sucede en el planeta.

"¿Entonces sí le hablo a mi ex?", "Genial, no llegaré a ser viejito", "Ya ni me preocupo por el futuro, ya disfrutaré lo que queda", "O sea, ya no me preocupo por mi afore", "Desde hace 2 años ya se siente el cambio", "Entonces ya no pago coppel", "nadie sabe ni sabra exactamente el día y la fecha que será el fin de la humanidad, sólo sabemos que tenemos que estar preparados", "Entonces, ya ni pago mis deudas", escribieron algunos.


¿Tú qué opinas?

Relacionados:
ApocalipsisCienciaPlanetaTeorías conspirativas TikTok

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD