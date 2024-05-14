El reloj que indica cuándo se acabará el mundo está en Corea: la fecha y hora que marca

Video Si un asteroide se dirigiera a destruir la Tierra, ¿qué haría la NASA?

El video de un joven durante un viaje en Corea se hizo viral en TikTok, pues muestra un reloj en el que se determina cuánto tiempo falta para que se acabe el mundo.

El clip titulado "Ya nos queda muy poco tiempo para hacer cambios en el mundo", cuenta ya con más de 1.3 millones de reproducciones.

¿Qué fecha y qué hora marca el reloj que indica cuándo se acabará el mundo?

El video del usuario de TikTok @min_y_ary fue publicado el pasado 18 de marzo de 2024, en el que el reloj marcaba que tan sólo le quedan 6 años, 214 días, 3 horas, 31 minutos y 11 segundos.

¿En qué se basa el reloj que indica cuándo se acabará el mundo?

Tal como el que existe en Nueva York, este reloj parece haber sido hecho para concientizar a la gente sobre el cambio climático y los efectos que tienen las emisiones de dióxido de carbono en el planeta.

Al terminar la cuenta regresiva, se supone que el calentamiento global será irreversible, por lo que también es un recordatorio para implementar acciones que detengan este deterioro.

Según algunos medios de información, el reloj fue creado en 2015 y usa como referencia los cálculos de algunos científicos alemanes, que esperan que la temperatura global no superelos 1.5 grados, ya que eso marcaría el inicio de una serie de sucesos asociados con el apocalipsis (como huracanes, olas de calor, sequías extremas, derretimiento de los polos, etc.).

Aunque este reloj marca que la fecha en que se acabará el mundo será en el 2030, hay otros cálculos que indican que será hasta noviembre del 2032.

Según datos de la UNAM, este reloj se reajusta con base en datos que cada año son actualizados, contando con las estimaciones del Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el Global Carbon Project.

reloj que marca el fin del mundo Imagen TikTok / Imagen creada con IA

¿Qué opinan los internautas sobre el reloj que marca cuándo acabará el mundo?

Muchos usuarios de TikTok están consternados ante la fecha en la que terminará el mundo y aseguran que esto es inminente, otros reaccionan muy alarmados y unos cuantos más señalan que esto es parte de la llamada agenda que se pondrá en marcha en el 2030, que implicará un cambio global.

Por supuesto, no faltaron quienes lo tomaron con humor, aunque expresando también preocupación por lo que sucede en el planeta.

"¿Entonces sí le hablo a mi ex?", "Genial, no llegaré a ser viejito", "Ya ni me preocupo por el futuro, ya disfrutaré lo que queda", "O sea, ya no me preocupo por mi afore", "Desde hace 2 años ya se siente el cambio", "Entonces ya no pago coppel", "nadie sabe ni sabra exactamente el día y la fecha que será el fin de la humanidad, sólo sabemos que tenemos que estar preparados", "Entonces, ya ni pago mis deudas", escribieron algunos.