¿Qué es 'el retorno de Saturno' y por qué afecta tanto a algunas personas? Mira si eres una de ellas
Si tienes entre 27 y 30 años te interesará saber qué es lo que te espera por culpa de este planeta.
El pasado 27 de febrero, Ariana Grande dio a conocer el tracklist de su nueva producción discográfica 'Eternal Sunshine', la cual incluye una canción con el nombre 'Saturn Returns Interlude' ('Interludio del retorno de Saturno'), un tema del que también han hablado celebridades como R.E.M., Gwen Stefani, Kacey Musgraves, Adele, entre otros.
¿Qué es el retorno de Saturno?
El tiktoker argentino Josernesto Soto explica que el llamado 'retorno de Saturno' no es más que el regreso del planeta a la posición en la que estaba en el momento de nuestro nacimiento, es decir, da la vuelta a su órbita y regresa al mismo lugar por donde pasó cuando nacimos. Esto ocurre entre cada 27 y 30 años.
"Saturno es como el gran maestro que viene a enseñarnos cosas, pero cuando llega, destruye todo a su paso. Rompe lo que traíamos por default, de manera dolorosa casi siempre, y después nos obliga a renacer. Nos resetea, nos reconstruye", comenta Josernesto para los que creen en la astrología.
El creador de contenido asegura que esto le pasa "a todo el mundo" y que lo positivo de que le suceda a las divas del pop es que podemos presenciarlo.
@josernestosoto
mi retorno de saturno fue cambiar drasticamente de carrera ignorando 7 años de universidad, ¿el tuyo cuál fue? 👀👇🏾 #argentina #astrologia #astrologytiktok #astrologiamoderna #retornodesaturno #saturno #saturnreturn #arianagrande #kaceymusgraves #adele #taylorswift #mileycyrus #demilovato #pop #popdivas #divasdelpop #fyp
Celebridades que fueron marcadas por el retorno de Saturno
Ariana Grande tiene 30 años y hace unos meses pasó por un momento personal muy complicado, pues se separó de su novio y coestrella de su película 'Wicked'. Sin embargo, este año estrenará la cinta con un personaje para el que se ha estado preparando prácticamente toda su vida.
Además, tiene nueva música que pronto estrenará y acaban de anunciar que será una de las presentadoras de los Premios Oscar 2024.
"El retorno de Saturno es salvaje, realmente lo es. Destruyendo todo de raíz, y medio que rediseñando todo desde el inicio", compartió la cantante en el podcast 'Zach Sang Show'.
Adele fue otra de las artistas que expresó que el retorno de Saturno fue el momento más difícil de su vida y llegó al punto de tatuarse al planeta cuyo retorno sufrió a sus 30 años, pues se divorció, aunque de esta dolorosa experiencia surgió su disco '30'.
"Cuando eso suceda, puede sacudir tu vida. Te sacude un poco y preguntas: '¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me hace realmente feliz? Todas esas cosas'", reveló entrevista para 'Vogue'.
Miley Cyrus también pasó por los estragos de Saturno: su casa se quemó y terminó su relación con Liam Hemsworth. Pero después vino su exitosa canción 'Flowers' y su Grammy.
Otros ejemplos son la sobredosis que sufrió Demi Lovato antes de cumplir 27 años. También está Gwen Stefani, quien a sus 31 años le puso de título 'El retorno de Saturno' al cuarto álbum que hizo con la agrupación No Doubt.
Entre los 27 y 30 años, Taylor Swift estuvo en el ojo del huracán en su era 'Reputation', tras la cual se reinventó y se ha convertido en la estrella más influyente del pop, gozando de un éxito inigualable con 'The Eras Tour'.
¿Y tú? ¿Reconoces tu 'retorno de Saturno'?