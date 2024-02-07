Yolanda Saldívar cuenta su versión del asesinato de Selena en nueva docuserie: "Hora de aclarar la historia"

Video Yolanda Saldívar vs. el fiscal del caso Selena: te mostramos el cara a cara que nunca ocurrió

En 1995 el mundo de la música se paralizó después de saber que Selena Quintanilla había fallecido al recibir un disparo realizado por Yolanda Saldívar en un hotel de Corpus Christi, Texas.

La mujer terminó en prisión por su delito y a casi tres décadas del incidente, además de que podría salir en libertad en 2025, Saldívar protagonizará un documental llamado 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', el cual será estrenado en poco tiempo.

Yolanda Saldívar habla sobre el asesinato de Selena Quintanilla desde su perspectiva en serie documental

De acuerdo a distintos medios la ex amiga de Quintanilla dará su versión de los hechos sobre lo que pasó entre ambas el día de su reunión en el hotel, la cual terminó en tragedia. El material que incluye entrevistas hechas a Yolanda desde la prisión será divido en tres partes y de acuerdo con la aún prisionera, adelantó en el tráiler que no todo fue lo que parecía.

"Después de tantos años creo que es hora de aclarar la historia. Sabía sus secretos y creo que la gente merece saber la verdad", es lo que se escucha decir a Saldívar en el adelanto.



Por otro lado, 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', también contará con entrevistas de la familia de Saldívar, personas presentes en la escena del crimen y detectives y fiscales locales que estaban en la escena en el momento de la muerte de Quintanilla.

El adelanto del documental que está disponible en YouTube tuvo reacciones diferentes en el público. Primero, estuvieron de acuerdo en que las palabras de Saldívar no podrían cambiar la opinión que tienen de ella, pues al final fue quien le quitó la vida a Selena Quintanilla y no hay cosa que pueda justificar su acción.

"No hay absolutamente nada que pueda decir para justificar el asesinato de Selena, punto", "Esto realmente me cabrea. Después de matar a Selena a sangre fría quiere sentirse justificada. Yolanda está llena de tonterías. Ella piensa que manchando el nombre de Selena es la manera de defenderse", "Yolanda ama la atención, esto no me sorprende, pero sí me enoja" y "No importa lo grande o pequeño o el tipo de Secreto. No vas a quitarle la vida a nadie. Ella cree que tenía un control sobre Selena debido a los secretos. Casi como si adorara a Selena y sintiera placer de que confiara en ella", es lo que expresaron en redes.



Otros simplemente aseguraron que lo mejor es dar el beneficio de la duda a Yolanda Saldívar, pues seguramente revelerá algunos secretos escondidos muy interesantes de la cantante, lo cual podría modificar la visión que tiene el mundo de ella para siempre.

Dónde y cómo ver el documental 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them'

'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' se estrena en el canal de televisión estadounidense 'Oxygen' el 17 de febrero con episodios consecutivos y concluirá el 18 de febrero. 'Peacock' será la plataforma de streaming donde estará disponible el material un día después de su emisión y aún no hay planes de que pueda ser vista en otro servicio de paga fuera del país.

Hasta ahora, se desconoce cuál es la opinión de la familia de Selena Quintanilla sobre este tema que generará controversia.