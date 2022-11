Mujer impacta a Internet por cantar igual a Selena Quintanilla: "¿Es su reencarnación?"

Este 2022 ya te presentamos a la doble de Selena Quintanilla, Anais Garmendia Benitez, quien demostró en sus videos tener un extremo parecido físico con la cantante texana.

En esta ocasión gracias a TikTok, se encontró a una mujer que tiene una voz idéntica a la 'Reina del Tex-Mex', la cual dejó más que impresionados a los usuarios de la red social.

PAMÉ,

la mujer que canta igual que Selena Quintanilla

Se trata de PAMÉ, una artista profesional de raíces dominicanas que los últimos años se ha encargado de impulsar su carrera como cantante, y en sus redes sociales demuestra su talento frente al micrófono.

La joven que canta en inglés y español se encuentra acumulando fans por su privilegiada voz; sin embargo, su popularidad se hizo internacional después de subir un clip en particular.

El pasado 24 de noviembre, ella decidió grabarse cantando una canción de Selena, de quien se pronunció como fan, específicamente del tema 'No me queda más' de 1994.

Su interpretación de un minuto titulada 'Un poco de Selena', terminó siendo viral al ganar alrededor de 2 millones de vistas y más de 500 mil likes en menos de una semana, cosa que también le ocurrió al video del niño que cantó igual que Ana Gabriel en su salón de clases.

La joven fue considerada como 'la doble en voz de Selena' gracias a su video de TikTok

En la sección de comentarios halagaron su manera de cantar y el timbre de voz que hacía parecer que se estaba escuchando a la mismísima Selena Quintanilla.

"Gracias por esa interpretación, de las mejores que escuchado, me enamore de esa voz","No sé por por qué pero sentí que la estaba escuchando a ella y en vivo", "OMG , tu voz es tan linda, te salió idéntico el tono", y "Me he enamorado, no puedo más. Qué bonita voz y canción", son algunas felicitaciones que recibió PAMÉ.



Otros usuarios aseguraron que la joven podría ser la doble en voz de Selena, ya que alcanza las mismas notas que ella en su canción y además, su manera de cantarla se acerca mucho a como lo hacía la joven prodigio que fue asesinada.

"La voz de Selena reencarnó en ti, es increíble", "Sin problemas podrías ser su doble de voz, tu voz es igual de divina", "Suenas tan similar que hasta pensé que se trataba de un audio viejito de ella cantando" y "La doble en voz de Selena sí existe", fueron otros cumplidos que recibió.

Aquellos que quedaron maravillados con su video le han pedido que se grabe nuevamente cantando otro track de Selena, pues no les fue suficiente verla solo una vez.



Por el momento PAMÉ no ha contestado los cumplidos que le realizaron o si volverá a demostrar que su voz puede traer de regreso a Selena para satosfacción de los fans.