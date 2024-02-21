Chris Pérez

¿Qué ha sido de Chris Pérez? Selena le habría sido infiel a su esposo, según Yolanda Saldívar

Han pasado casi 29 años de la muerte de la cantante y Yolanda Saldívar aseveró recientemente que Selena le era infiel a su esposo Chris Pérez, quien logró rehacer su vida tras el trágico suceso. Así luce su viudo actualmente.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video El viudo de Selena Quintanilla la recordó con un emotivo mensaje a 27 años de su muerte

Yolanda Saldívar nuevamente está en el centro de la polémica por las declaraciones que dio sobre Selena Quintanilla en la docuserie 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', en donde afirma que la cantante mantuvo una relación extramarital con un doctor de origen brasileño.

De acuerdo con la narración, 'La Reina del Tex-Mex' le fue infiel a su esposo Chris Pérez, con quien se casó a escondidas el 2 de abril de 1992. El presunto hombre con quien mantuvo un romance se llama Ricardo Martínez, un cirujano radicado en Monterrey, México.

Aunque el propio doctor confirmó que tuvo una relación fugaz en entrevista con Primer Impacto en 2012, Abraham Quintanilla, padre de la cantante y Chris Pérez siempre han desmentido la información.

Tras el asesinato de Selena en 1995, su viudo quedó inconsolable. En su libro 'To Selena, With Love', Pérez relató que no comió durante días y recurrió a las drogas y el alcohol para lidiar con la culpa que sentía por no haber podido proteger a su esposa de Yolanda Saldívar. Sin embargo, con el tiempo logró rehacer su vida, se volvió a casar y tuvo dos hijos.

Actualmente continúa en el mundo de la música, pero también se convirtió en empresario.

Selena Quintanilla y su esposo Chris Pérez.
Selena Quintanilla y su esposo Chris Pérez.
Imagen Chris Pérez/Instagram

¿Qué fue de Chris Pérez, el viudo de Selena Quintanilla?

Christopher Gilbert Pérez, nombre real del músico, logró superar la depresión que lo llevó a consumir drogas y alcohol. Poco a poco retomó su carrera musical, la cual lo llevó a ganar un GRAMMY en el año 2000 por su álbum 'Resurrection' en la categoría Best Latin Rock/Alternative Performance.

Chris Pérez Band gana GRAMMY en 2000.
Chris Pérez Band gana GRAMMY en 2000.
Imagen VINCE BUCCI/AFP via Getty Images

Durante cuatro años formó parte de los Kumbia All Starz, de 2006 a 2010, grupo que lideraba su cuñado A.B. Quintanilla.

También, logró crear su propia productora musical, Blue Mariachi con la que ha colaborado con cantantes como Becky G, Victoria La Mala, Marko D1, entre otros.

Además, Chris es empresario, tiene su propia marca de salsa picante, la cual se llama Perez Pepper Sauce.

Así luce el viudo de Selena Quintanilla.
Así luce el viudo de Selena Quintanilla.
Imagen Chris Pérez/Instagram

Chris Pérez se volvió a casar: tiene dos hijos

Después de la muerte de Selena Quintanilla en 1995, Chris tomó su tiempo para vivir su luto.

En 1998 conoció a Vanessa Villanueva gracias a un amigo en común. Después de salir durante algunos años, decidieron casarse en 2001, pero en 2008 se divorciaron.

La pareja tuvo dos hijos, Cassie, de 25 años, y Noah, de 18, quien tiene el transtorno del síndrome de down.

Chris Pérez y sus dos hijos: Noah y Cassie.
Chris Pérez y sus dos hijos: Noah y Cassie.
Imagen Chris Pérez/Instagram
