Cómo y dónde ver la docuserie de Yolanda Saldívar sobre el asesinato de Selena: ¿llegará a México?

Video Yolanda Saldívar aseguró que Selena seguiría viva si no fuera por algo que hizo su padre

Tras 29 años de haber cometido un crimen que estremeció al mundo, Yolanda Saldívar da su versión de lo que sucedió el 31 de marzo de 1995 en la habitación 158 del hotel Days Inn in Corpus Christi, Texas, donde Selena Quintanilla, de 23 años de edad, recibió mortales disparos

Su relato y 'nuevas' pruebas que han salido a la luz son recogidos en la docuserie 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', la cual ha causado revuelo entre los aún fans de la cantante fallecida, pues consideran que es una falta de respeto a su memoria, sin embargo, todos quieren verla.

¿Cuándo y dónde se estrenó 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them'?

La serie vio la luz el pasado 17 de febrero en pantallas estadounidenses, siendo transmitida en el canal 'Oxygen True Crime'.

¿Cuántos capítulos tiene la nueva docuserie de Yolanda Saldívar sobre el asesinato de Selena Quintanilla?

El documental completo 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' consta de dos episodios de 90 minutos cada uno, que fueron transmitidos el 17 y 18 de febrero en Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' tras su estreno?

La docuserie fue subida a la plataforma de streaming 'Peacock', la cual sólo está disponible en Estados Unidos.

Algunos fans de Quintanilla dicen que quienes tengan una VPN (red privada virtual) de dicho país también podrían ingresar, en teoría, al contenido.

¿La nueva docuserie de Yolanda Saldívar sobre el asesinato de Selena Quintanilla llegará a México?

Al momento, no existe información que indique si 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' llegará a México a través de una licencia para algún canal de televisión de paga o plataforma de streaming.

Sin embargo, dado que en México existen muchos seguidores y fans de la cantante, se espera que la docuserie llegue en algún momento del 2024.

Algunos medios de comunicación señalan que podría ser por las plataformas de 'HBO Max' o 'Prime Video' que llegue la serie a nuestro país, pues éstas son las que licencian contenidos de 'Peacock'.

¿De qué trata la nueva 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them'?

El nuevo documental de Oxygen muestra la versión de Yolanda Saldívar, la enfermera de profesión que fungió como presidenta de club de fans y gestora de algunos de los negocios de Selena Quintanilla, quien podría ser candidata (en 2025) para obtener la libertad condicional de la condena de cadena perpetua por el asesinato en primer grado de la cantante que recibió en octubre de 1995.

¿Qué dice Yolanda Saldívar sobre la muerte de Selena en nuevo documental? Imagen Oxygen, Instagram/Selena



Saldívar, de 63 años, quien está presa en la Unidad Patrick L. O’Daniel en Gatesville, Texas, según su expediente de reclusa del Departamento de Justicia Penal de Texas, afirma frente a las cámaras que su intención jamás fue hacerle daño a nadie.

"Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño. En ningún momento quise lastimar a nadie. No supe cuando se disparó mi arma", expresa.



La acusada habla de los inicios de su relación con Selena la que señala tan cercana que, incluso, la cantante supuestamente la llamaba ‘mamá’, resaltando la personalidad arrasadora que caracterizaba a la llamada 'Reina del Tex-mex'.

La producción no pone en duda la culpabilidad de Yolanda, pero sí intenta dar una perspectiva más sobre lo que pasó el día del asesinato y semanas previas a este, cuando el 9 de marzo sucede la también conocida discusión en la que Abraham Quintanilla, padre de Selena, confronta a Saldívar por una supuesta malversación de fondos, de la cual no existe una investigación o condena oficial al respecto en contra de la mujer.

Sobre las razones de dar su versión en un formato como este, Yolanda habló sobre lo que también tuvo que pasar su familia, quien siempre se mostró incondicional y dispuesta a probar su inocencia.

La docuserie incluso recoge testimonios de los miembros de su familia, quienes se muestran por primera vez en un documental como este, así como las autoridades involucradas en el caso, abogados, detectives, peritos y el negociador de rehenes que habló durante casi las 9 horas que Saldívar permaneció dentro de una camioneta roja, luego de la muerte de Selena.