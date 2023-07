Niña llora al ver por primera vez 'Selena' y conmueve a TikTok: no sabía que la cantante fallecía

En 1997 se estrenó la cinta 'Selena' donde Jennifer López retrató la vida de la cantante de Tex-Mex más querida de todos los tiempos, Selena Quintanilla.

Una de las escenas más tristes y recordadas por el público es aquella donde se muestra la muerte de la famosa, la reacción de su familia ante la noticia y cómo la homenajearon sus fans.

Las lágrimas normalmente se hacen presentes en las personas que ven la cinta en dicha parte y con esto en mente, una mamá decidió grabar a su hija cuando la viera por primera vez en su vida.

Mamá se hace viral por mostrar en TikTok la reacción de su hija al ver 'Selena' por primera vez



Se trata de la usuaria @jocelyntamariz, quien a mediados del mes de junio publicó en un clip en TikTok donde se ve a una pequeña de entre 5 y 7 años disfrutando del largometraje en la comodidad de su hogar, pero al llegar la parte final de 'Selena, todo cambió.

La niña se mostró sonriente al inicio, aunque su rostro se transformó cuando se dio cuenta de que Selena Quintanilla había sido asesinada por Yolanda Saldívar.



Resulta que la hija de la tiktoker comenzó a llorar después de que su mamá le explicara lo que le pasó a la intérprete de 'Como la Flor' en la vida real, pero eso sí sin despegar los ojos del televisor.

"¿Pero cómo? eso es triste", fueron las únicas palabras que comentó la infante.

Internautas comprendieron el sentir de la niña al ver la escena final de 'Selena'

El material obtuvo 1.4 millones de vistas, lo cual lo volvió viral en cuestión de días y en los comentarios las personas no dudaron en señalar que se identificaron la reacción de la pequeña al llegar a esta parte de la cinta noventera.

"Todos fuimos esa niña! Yo también lloré … y en la escena donde todos están con velas", "Si mil veces la veo mil veces lloro", "La he visto muchas veces y en todas lloro, comprendo a la nenita", "OMG comparto el mismo sentimiento", "Yo también fui ella", Sigo siendo la niña siempre que veo 'Selena'", "Me pasó lo mismo cuando era niña", "Fui, soy y seré siempre", "La reacción de ella me representa completamente" o "Así yo siempre que la veo", fueron algunos de ellos.



Incluso un usuario retó a la autora del clip a que su hija viera la cinta 'La Bamba' y grabara su reacción tras ver la escena final donde los familiares de Ritchie Valens se enteran que el cantante falleció en un accidente aéreo, pero no esclareció si lo llevaría a cabo o no.

@jocelyntamariz My daughters forst tjme waycung selena! Wait till the end!! selena selenaquintanilla comolaflor ♬ I Could Fall In Love - Selena



¿Tú qué piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

