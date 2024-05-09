Así se vería el live-action de 'Moana' con Dwayne Johson y Zendaya: fans crean imágenes con IA

Video ¿Y si 'Shrek hubiera sido una serie live action de los 50? Así lucirían los personajes (según IA)

La noticia de un live-action de 'Moana' ha emocionado a los fanáticos de la película animada de Disney. La posibilidad de ver a Dwayne 'La Roca' Johnson y Zendaya en los roles principales ha generado expectativas y debates en las redes sociales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

Las imágenes de Zendaya y Dwayne Johnson 'La Roca' en el live-action de 'Moana'

En las últimas semanas, las redes sociales se han inundado de imágenes que supuestamente muestran a Zendaya como Moana y a Dwayne Johnson como Maui.

Zendaya y Dwayne Johnson en el live-action de Moana

Los fanáticos han compartido estas creaciones con entusiasmo, imaginando cómo sería la película con estos dos talentosos actores en los papeles principales.

Dwayne Johnson y Zendaya en el live-action de Moana

Sin embargo, estas imágenes son falsas y producto de la Inteligencia Artificial (IA), en específico una llamada 'Manmeetsmachine'.

Algunos de los internautas sí fueron engañados con tan realistas imágenes y tantos detalles de la supuesta nueva cinta de Disney, pues no sólo los personajes de Moana y Maui aparecieron en estas creaciones, sino también la abuela, el villano Teka, Te fiti y hasta los animalitos.

La abuela de Moana en la supuesta película live-action



Esta es una prueba más de los alcances de la Inteligencia Artificial y como podría ayudar incluso a los encargados de casting de hacer pruebas para los elencos de diferentes películas, sobre todo aquellas animadas que se trasladan a su versión live-action.

Animalitos de la supuesta nueva versión live-action de Moana



Sin embargo, estas imágenes también podrían dejar la vara alta para quienes realmente estén realizando la versión live-action de la película de Moana, ya que la audiencia no va a esperar menos de lo que ya vio en Internet.

Teka y Te fiti en el supuesto live-action de Moana

¿Qué han dicho Dwayne Johnson y Zendaya sobre el live-action de 'Moana'?

Dwayne Johnson, también conocido como 'La Roca', confirmó que participará en el live-action de 'Moana', interpretando a Maui, el carismático semi-dios que nos cautivó y robó nuestros corazones en la versión animada de esta película original de Disney. Sin embargo, hasta ahora, no se ha anunciado oficialmente quién será la actriz que dará vida a Moana en esta nueva adaptación, ni ha compartido imágenes sobre la filmación de esta cinta.

Por otro lado, Zendaya tiene varios elementos a su favor para interpretar a la heroína polinesia. Su experiencia en el canto, demostrada en la película musical 'The Greatest Showman', podría ser un gran activo para el papel. Además, su creciente popularidad y carisma podrían atraer al público hacia el live-action de 'Moana' si finalmente se confirma su participación. Sin embargo, existe un obstáculo: la edad. En la película original, Moana es una adolescente de aproximadamente 16 años, mientras que Zendaya es una joven adulta, aunque esto no ha detenido antes a Disney.

La realidad es que la actriz no se ha pronunciado al respecto sobre si desearía participar en este filme.

En resumen, aunque las imágenes generadas por la IA nos hacen soñar con un live-action protagonizado por Zendaya y Dwayne Johnson, debemos esperar a los anuncios oficiales para conocer la verdad.