El final de 'Challengers' explicado: ¿Entonces quién gana el partido?

‘Challengers’ (o ‘Desafiantes’ en español) cuenta la historia de Tashi (interpretada por Zendaya), una exprodigio del tenis que se ha convertido en entrenadora casada con Art Donaldson (Mike Faist), un campeón en una racha de derrotas, Tashi busca redimirlo. Sin embargo, la estrategia para su recuperación da un giro inesperado cuando Art debe enfrentarse a Patrick Zweig ( Josh O’Connor), su antiguo mejor amigo y exnovio de Tashi.

La cinta, dirigida por Luca Guadagnino ha sido una de las más esperadas de la temporada y ha dado mucho de qué hablar, especialmente por ese final abierto.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX



Antes de que continúes, toma en cuenta que habrá spoilers de la película.

PUBLICIDAD

‘Challengers’: el final de la película de Zendaya explicado

La película 'Challengers' culmina en un punto de gran tensión: el encuentro entre Art y Patrick está en un empate y Tashi está más emocionada que nunca cuando la toma se va a negros y empiezan a rodar los créditos. De esta manera, no sabemos quién ganó el partido o el corazón de la entrenadora en ‘Desafiantes’. Dicho cierre fue intencional.

'Entertainment Weekly' señala que el verdadero enfoque del final de la película no radica en el resultado del partido, sino en la evolución emocional de los protagonistas.

Película 'Challengers'. Imagen Frenesy Film Company/Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)



El director de la cinta, Luca Guadagnino, comentó en una entrevista para la citada revista que el final buscaba mostrar la importancia del reencuentro y la conexión entre los personajes, en alusión al momento que compartieron en el hotel la primera noche que se conocieron: “Finalmente, con la rivalidad en ese nivel elevado, el triángulo (amoroso) finalmente se encontró sentado en el mismo lugar, pero ahora en la cancha. Necesitaba amplificar visualmente esto y realmente sumergirlo para que la audiencia entendiera lo mucho que significaba para ellos no ganarse al otro, sino volver a estar juntos”.

Por su parte, el guionista Justin Kuritzkes comentó en una sesión de preguntas y respuestas de una proyección de ‘Desafiantes’ en Nueva York que el desenlace abierto de la película refleja la idea de que una vez que los personajes han alcanzado una comprensión mutua y han jugado el mejor tenis de sus vidas, el resultado del partido se vuelve irrelevante: “Han obtenido lo que necesitan el uno del otro y pueden superar o no esta situación".

Película 'Challengers'. Imagen Frenesy Film Company/Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)



El actor Josh O’Connor coincide con que el marcador del partido de tenis entre Art y Patrick no era relevante para el desenlace de los personajes: “Al final de la película, se encontraron. Todos estaban tratando de encontrar su camino de diferentes maneras. Para Art, tal vez sea dejar el tenis y estar con su familia, volver a conectarse con su esposa. Para Tashi, es encontrar esa satisfacción en el tenis que perdió al ver su carrera acabada. Para Patrick, también es encontrar esa sensación de fluidez cuando jugaba tenis con Art cuando era joven, o ver a Tashi jugar tenis cuando era joven”, comentó a ‘Entertainment Weekly’.

Película 'Challengers'. Imagen Frenesy Film Company/Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

¿La película ‘Challengers’ está basada en una historia real?

A pesar de las similitudes con algunos tenistas de la vida real, la cinta no está basada en una historia de la vida real.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el guionista Justin Kuritzkes reveló en una entrevista exclusiva con RadioTimes.com que la idea para la película surgió mientras observaba un partido de tenis entre Naomi Osaka y Serena Williams.

El escritor también ha revelado que se inspiró en muchos tenistas reales para crear los personajes de Tashi, Art y Patrick.

Película 'Challengers'. Imagen Frenesy Film Company/Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)



La historia de fondo del personaje Tashi, por ejemplo, tiene similitudes con la de la esposa del tenista Roger Federer, Mirka Federer.

Durante el partido de Wimbledon en 2019, Kuritzkes notó las expresiones “estresadas” de Mirka mientras su esposo competía contra Novak Djokovic y se preguntó por qué alguien con tantos logros y recursos estaría tan estresado. Fue entonces cuando descubrió que Mirka había sido tenista profesional hasta que una lesión en el tobillo la obligó a retirarse en 2002, apenas dos años después de enfrentarse a Roger Federer en los Juegos Olímpicos de verano de 2000. Desde entonces, ella se convirtió en una especie de manager de Federer y desempeñó un papel crucial en su éxito.

Película 'Challengers'. Imagen Frenesy Film Company/Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

¿Qué dice la crítica de ‘Challengers’?

La cinta ha sido ampliamente aplaudida tanto por la crítica como por la audiencia en general.

En ‘Rotten Tomatoes’, por ejemplo, ‘Challengers’ tiene una calificación del 88 por ciento de aprobación por parte de los especialistas y un 75 por ciento de parte de la audiencia en general.