¿'Euphoria' será cancelada? Revelan qué pasará con la temporada 3 de la serie

Video ‘Euphoria’ podría ser cancelada tras las grandes polémicas que rodean a sus actores

Los fans de ‘Euphoria’ han esperado por más de dos años para el estreno de la tercera temporada de la serie de HBO, ¿se quedarán con las ganas de que la historia continúe? Esto es lo que se sabe de la producción.

¿La serie ‘Euphoria’ fue cancelada?

Jordan Ruimy, editor en jefe de ‘World of Reel’, publicó el 24 de marzo pasado el rumor que desató preocupación entre los fans de la serie:

“He oído que la tercera temporada prevista de “Euphoria” de Sam Levinson ha sido totalmente descartada.[...] El viernes le dijeron al elenco que podían liberar sus agendas para otros proyectos, [...] el plan de reunirlos a todos para una tercera y última temporada claramente ha fracasado”, aseguró en el sitio.

Según su información, el “plan” era filmar la tercera temporada de ‘Euphoria’ este verano, pero eso “ya no sucederá”.

'Euphoria'



Luego de que se difundiera esta versión, HBO aseguró que, junto con Sam Levinson, creador de ‘Euphoria’, “siguen comprometidos a hacer una tercera temporada excepcional”, sin embargo, de momento no hay planes de grabación.

“Mientras tanto, estamos permitiendo que nuestro elenco tan solicitado busque otras oportunidades”, aseguró un portavoz de la casa productora.

El informante afirmó que los guiones de la tercera temporada sí están en marcha.

Lo que el elenco de ‘Euphoria’ ha dicho sobre la tercera temporada

Hay que recordar que, hasta hace unas semanas, los detalles que se tenían de la serie eran que seguía en marcha.

El 12 de marzo pasado, por ejemplo, Sydney Sweeney afirmó en una entrevista con ‘MTV’ que se estaba preparando para “regresar a ‘Euphoria’, aunque no quiso mencionar si ya había leído los guiones para una tercera temporada.

Cassie en 'Euphoria'



A finales de febrero, ‘GQ’ publicó una entrevista con Colman Domingo en la que el actor teorizaba que el retraso de un nuevo guion para la serie era que Sam Levinson, su creador, es “una persona que escribe y reescribe y escribe y reescribe de nuevo porque está descubriendo lo que es importante”: “Lo único que puedo decirte es que está muy interesado en la cuestión existencial de quiénes somos ahora. Nuestras almas. Eso es lo que quiere descubrir con la tercera temporada”.

Adicionalmente, a mediados de enero pasado, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, comentó a ‘Deadline’ que Levinson estaba “ocupado escribiendo” y que había entregado tres guiones.

Eso sí, en aquel momento resaltó que no se tenía una fecha de grabación puesto que hay “agendas muy ocupadas que alinear”.

¿Hay fecha de estreno de la temporada 3 de ‘Euphoria’?

En noviembre de 2023, HBO dio a conocer que la siguiente entrega de la serie llegaría en 2025, aunque, ante la falta de fecha de grabación, esta se podría retrasar.

Hay que recordar que algunos miembros del elenco de ‘Euphoria’ como Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney o Colman Domingo han alcanzado el estrellato, por lo que tienen múltiples proyectos en puerta.

Tampoco se tienen detalles de lo que se tratará la tercera temporada de ‘Euphoria’.

Zendaya como Rue en 'Euphoria'