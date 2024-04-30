¿En ‘Challengers’, sí jugaron tenis? Así se prepararon Zendaya y el reparto para la película

‘Challengers’ (‘Desafiantes’ en español) ya se estrenó y está dando mucho de qué hablar. La película sigue a Tashi (interpretada por Zendaya), una joven promesa del tenis que ve su carrera interrumpida por una lesión y se convierte en entrenadora de Art Donaldson (Mike Faist), a quien conoció en su juventud. Cuando este se estanca en una racha de derrotas, ella busca redimirlo. No obstante, sus planes dan un giro inesperado cuando Art debe enfrentarse a Patrick Zweig (Josh O’Connor), su antiguo mejor amigo y exnovio de Tashi.

La cinta dirigida por Luca Guadagnino usa el tenis para contar la historia del triángulo amoroso, por lo que muchos se preguntan si los actores realmente aprendieron el deporte blanco.

¿Los actores de ‘Challengers’ en verdad jugaron tenis en la película?

El elenco de ‘Challengers’ se preparó intensamente para las escenas de tenis. Durante seis semanas, los actores entrenaron en un club de campo en las afueras de Boston.

No obstante, el equipo se dio cuenta de que sería imposible lograr tomas que coincidieran exactamente con el guión de Justin Kuritzkes, especialmente en las que se tenían que repetir. Su solución fue valerse de los efectos especiales: en algunas tomas, el elenco de ‘Challengers’ solo sostenían el mango de la raqueta y simulaban el movimiento, la otra parte de su instrumento y la pelota fueron añadidos por computadora.

Así se prepararon Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist para jugar tenis en ‘Challengers’

Como ya se mencionó, el reparto de la película se sometió a un intenso entrenamiento para darle vida a los tenistas Tashi, Patrick y Art.

El entrenamiento estuvo a cargo de Brad Gilbert y su esposa, Kim Gilbert. El primero es un excampeón de tenis y actual entrenador de Coco Gauff.

“Sus días comenzaban temprano. Salíamos a la calle a las 6 a.m. para comenzar a entrenar, y ellos estaban en la cancha de tenis hasta el mediodía, y luego tenían una tarde completa de actuación”, comentó Brad Gilbert a ‘Variety’.

En los entrenamientos, se enfocaron más en practicar las jugadas y movimientos que el guion pedía en vez de aprender tenis como deporte en general.

Un dato que vale la pena resaltar es que Mike Faist era el único actor de ‘Challengers’ que había practicado tenis previamente, cuando iba en la secundaria. Aún así, su reto para prepararse para la película fue mayor, pues, de acuerdo con la citada revista, acababa de filmar la versión de ‘West Side Story’ de Steven Spielberg, en la que interpretó a un Riff muy delgado.

Por eso, “tenía que comer entre 8 mil y 10 mil calorías al día” para “ganar unas 30 libras (13 kilos)”, comentó Brad Gilbert.

Trabajar en el personaje de Art también requirió de una dedicación diferente tanto para el entrenador como para el actor, ya que, en la cinta, es el único que tiene un estilo de juego único, por lo que la producción se tenía que enfocar en lograrlo.

Por su parte, Zendaya se preparó para el papel de Tashi viendo videos de legendarias tenistas en la cancha y asistiendo a partidos de tenis universitario.

En una entrevista con ‘Vogue’ comentó que también se enfocó en imitar los movimientos de su doble de cuerpo, especialmente después de que la producción decidió que añadirían la pelota y raqueta en postproducción:

“Empecé a tratarlo más como un baile, como, 'Está bien, se trata más bien de copiar gestos, copiar el juego de pies, lo que sea'. Entonces todo se volvió sombra. La pelota viene en ‘post’, entonces ¿por qué estoy tan estresada por golpear esta pelota o que esta pelota me golpee a mí?”.

El reto para Josh O’Connor fue el saque de su personaje, Patrick, puesto que, desde un inicio se pensó con un “enganche pronunciado”, según Brad Gilbert, por lo que tuvo que trabajar en marcar ese gesto desde el inicio.

¿Dónde ver ‘Challengers’?

La película protagonizada y producida por Zendaya ya está disponible en carteleras de cines. De momento no se tienen detalles de si o cuándo llegará a servicios de streaming.