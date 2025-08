¡Sí habrá 'Dune 3'! Revelan en qué libro estará basada, la trama y si ya hay fecha de estreno

"¡Yay!", "Por fin, pensé que no la iban a hacer y me asusté", "Vamos, qué gran noticia", "La necesito ya", "El mesías viene a por nosotros", "Como fan estoy súper emocionado", "La mejor noticia del día", "Esto es un anuncio enorme y que seguro muchos esperábamos, gracias", "Dune 2 fue una obra de arte, seguro la tercera será espectacular", "Genial, pero aú no estoy lista para tanto" y "Mesías es un libro tan loco. Los nuevos fans que vengan esperando un gratificante viaje del héroe se van a llevar una sorpresa" fueron algunos de ellos.