¿Cuándo se estrena 'Dune 2' en plataformas de streaming? Todo lo que necesitas saber

Video 'Dune: parte 2': la profecía de Paul Atreides explicada, qué buscan las Bene Gesserit y otros secretos

'Dune: Part Two' es la película de ciencia ficción más esperada de este 2024, pues ya ha superado los 200 millones de dólares en todo el mundo en su primera semana de lanzamiento, por lo que está claro que ha sido un éxito de taquilla.

Si lo tuyo es ver cine desde la comodidad de tu casa, seguro te gustará saber cuándo se estrena en streaming y aquí lo sabrás.

PUBLICIDAD

Desde la gran pantalla al hogar: ¿Cuándo podremos ver 'Dune: Part Two' en streaming?"

La historia sigue a Paul Atreides, quien se une al pueblo Fremen del planeta desértico Arrakis para luchar contra la Casa Harkonnen después de ser perseguido para ser aniquilado. Aquí se desarrolla un conflicto político y religioso que termina en intensas peleas, las cuales han sido de lo más espectaculares según los fans.

Si bien una de las recomendaciones más mencionadas en redes sobre 'Dune 2' es que la cinta debe disfrutarse en una pantalla enorme de cine para quedar envuelto con ayuda del sonido y una nítida imagen, muchos no pueden esperar a que llegue a los servicios de streaming.

Es importante recalcar que en caso de no haber visto 'Dune: Part One', esta se encuentra disponible en tres plataformas actualmente: Max, Prime Video, donde ya está incluida en el catálogo de suscripción, mientras que en Apple TV se debe pagar por ella.

'Dune 2' Imagen Warner Bros. Pcitures



Algo importante a remarcar es que la primera parte de 'Dune' se estrenó el mismo día en 2021 tanto en cines como en streaming debido a que la pandemia de Covid-19 aún azotaba a la población.

Si bien los internautas pensaron que Warner Bros., la empresa responsable de la cinta, haría exactamente lo mismo con este segundo estreno, resultó que no fue así, ya que solo apareció el primero de marzo en las carteleras de los cines y en las plataformas no.

Lamentablemente, no hay información oficial sobre el estreno de streaming de 'Dune: Part Two' y tras analizar su gran triunfo, se puede predecir que no sería pronto, debido a que se espera que más personas vayan a verla al cine para que disfruten la experiencia completa.

PUBLICIDAD

De acuerdo al portal 'Digital Spy', 'Dune: Part Two' podría estar disponible de manera digital el lunes 15 de abril, ya que sería cuando finalice la ventana exclusiva de cine que dura alrededor de 45 días, lo cual de hecho pasó con 'Wonka' en el pasado, el otro filme protagonizado recientemente por Timothée Chalamet.

¿Qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.