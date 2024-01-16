Encontraron un insecto prehistórico conservado en una piedra preciosa: ¿cómo fue el proceso?

La comunidad científica sabe bien que el ámbar ayuda a preservar restos fósiles y que, incluso, puede dar importantes pistas sobre cómo era la vida en la Tierra hace millones de años. Sin embargo, en 2019 un descubrimiento planteó una duda y nueva posibilidad: ¿una piedra preciosa, como el ópalo, también puede servir para conservar restos de animales? Esto es lo que se sabe.

Encontraron insecto prehistórico conservado en ópalo

En abril de 2019, medios especializados daban cuenta de un suceso sorprendente: en las minas de ópalo de la isla de Java, Indonesia, se había encontrado lo que parecía ser una muestra de estas piedras con un insecto fosilizado en su interior. Sí, tal como hubiera sucedido con el ámbar (resina de árbol fosilizada), pero dentro de la joya.

El ámbar ayuda a preservar fósiles. Imagen Getty Images



‘National Geographic’ reportó en su momento que el animal en su interior tendría entre 4 y 7 millones de años de antigüedad.

Jenni Brammall, experta en fósiles de ópalo y ópalo del Australian Opal Center, en Lightning Ridge explicó en aquel entonces que se trataba de un “objeto increíblemente improbable”, pero “también lo son muchas otras cosas raras y maravillosas de la naturaleza que se pensaba que no existían, o que no eran teóricamente posibles, hasta que se demostró que eran ciertas”.

Es decir, si bien no se tenía registro precio de un insecto fosilizado dentro de un ópalo, en teoría sí se puede formar uno.

“No tengo razón para dudar que es genuino, más allá de que es tan poco probable, pero tendremos que esperar a ver qué dice la ciencia. Espero que sea genuino, porque, si lo es, revelaría cosas fascinantes sobre la formación de ópalos”, añadió la experta en la piedra preciosa.



Según dio cuenta ‘National Geographic’, el espécimen se encontraba en manos de una persona privada y en 2019 apenas pasaría a manos de paleontólogos y geoquímicos para estudiarla a profundidad.

El insecto fosilizado en ópalo habría sido encontrado por un vendedor de la piedra preciosa en 2015, tras lo cual, “pasó por varias manos” antes de llegar al gemólogo y comerciante Brian T. Berger, ubicado en Filadelfia, Estados Unidos, quien lo mandó estudiar al Instituto Gemológico de América. Los especialistas de ahí confirmaron que se trataba de un ópalo de verdad y no una especie de creación de laboratorio o muestra falsa.

¿Insecto fosilizado en ópalo u ópalo fosilizado?

Cuando se dio cuenta del descubrimiento, ya no había duda sobre el hecho de que había un insecto dentro de un ópalo. Lo que faltaba por descubrir era cómo se formó.

Por un lado, en Australia se han encontrado ópalos que se formaron en espacios de la tierra en los que previamente hubo huesos o dientes de criaturas muertas. Estos espacios se llenaron de una solución de sílice que, con el paso de los años, se convirtió en ópalos. Así lo explicó ‘National Geographic’ en 2019.

Hasta el descubrimiento del mencionado espécimen, no se tenía registro de ópalos que preservaran fósiles animales. Imagen Getty Images



Sin embargo, en este caso, la teoría de los especialistas era que se trataba de un insecto que quedó atrapado en el ámbar y después pasó por un proceso que lo encapsuló en un ópalo.

No obstante, no ha habido novedades con este caso, por lo que no quedará más que esperar a que se realicen y publiquen los estudios pertinentes para saber qué sucedió con ese insecto prehistórico.

¿Alguna vez imaginaste que se pudiera encontrar un fósil dentro de una piedra preciosa?