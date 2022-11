Bad Bunny tiene un gemelo idéntico en México: él es Bryan, el ‘Conejo malo’ de Iztapalapa

A raíz de la creciente fama del actor de ‘Bullet Train’ (‘Tren bala’ en español), e intérprete de ‘Titi me preguntó’ (2022), varios jóvenes han notado que comparten rasgos físicos similares con el famoso, por lo que no dudan en mostrarlo a los usuarios de la plataforma de TikTok. Ejemplo de ello son Alexis Ventura o Rita Bunny.

En esta ocasión, te vamos a hablar sobre un imitador y animador de fiestas mexicano llamado Bryan, quien pasó de fingir ser Daddy Yankee a copiar el estilo del ‘Conejo malo’ para su trabajo y su transformación le queda idéntica.

Bad Bunny tiene un doble idéntico en Ciudad de México

Originario de Iztapalapa, México, Bryan es un imitador con 11 años de experiencia que ha encarnado a famosos como Espinoza Paz, Gerardo Ortiz, Daddy Yankee y hasta Maluma para amenizar eventos sociales como bodas, quinceaños o ferias regionales.

“Hace un año empecé como Bad Bunny, pero hace 11 años inicié como Daddy Yankee. Imitar artistas me llamó mucho la atención porque es algo que le gusta a niños y adultos, incluso a los jóvenes”, contó el mexicano en entrevista para 'Al Extremo' el 21 de octubre de 2022.

A partir de 2021, Bryan agregó a Bad Bunny a su repertorio y desde entonces se convirtió en uno de los personajes que más le piden en su trabajo, especialmente para fiestas infantiles.

“Muchas personitas me contratan para fiestas infantiles y eso me sorprende porque ya no quieren personajes infantiles, sino que quieren a Bad Bunny. Me tocó una fiesta de tres años en la que los niños conocen las canciones y las bailan, la de ‘Titi me preguntó’ es la que más les gusta”, explicó Bryan en entrevista para 'Al Extremo' el 21 de octubre de 2022.

Gracias a un pequeño detalle en el ‘look’ de Bad Bunny, Bryan vio la oportunidad de imitarlo

El reguetonero de 28 años inició su carrera con un ‘look’ muy diferente al actual: con exóticos cortes de cabello demasiado cortos y sin barba. Razón por la que el imitador mexicano no podía copiar su apariencia con exactitud.

Fue hasta que Bad Bunny se dejó la barba que Bryan se las ingenió para copiarle hasta su característica trencita y así lucir idéntico a él sin que se viera forzado, porque notó que hasta en los labios se parecían.

“Bad Bunny se empezó a dejar la barba, porque antes, cuando no la tenía, decía ‘no, no me parezco nada’. Y vi que también Bad Bunny tiene los labios grandes, está igual que yo ‘trompudito’. Entonces me di cuenta de que sí le podía dar al personaje, cuando me pongo los lentes y el piercing ya la hice. Bad Bunny también se caracteriza por esta trenza, que yo ya personalice”, comentó en entrevista para 'Al Extremo' el 21 de octubre de 2022.



