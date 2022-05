El doble de Bad Bunny existe y lo puedes ver en TikTok: los fans lo confunden continuamente

El pasado 5 de mayo Bad Bunny lanzó su último disco llamado 'Un Verano sin Ti', el cual continúa arrasando en las listas de popularidad alrededor del mundo.

Dentro de un par de meses comenzará una gira de conciertos que culminará en México a finales del 2022.

El famoso intérprete de 'La Zona' es elogiado constantemente por su físico y, aunque parezca mentira, existe un doble de él en TikTok, que parece ser una copia exacta.

Bad Bunny tiene su propio doble en TikTok

El joven que se especula es mexicano, se hace llamar en la red social RITA BUNY, cuenta con casi 1 millón y medio de seguidores, y más de 53 millones de likes por sus videos.

Dentro de ellos se le puede ver vestido siempre con ropa deportiva, específicamente con sudaderas de colores, gorros y una gran variedad de lentes de sol, los cuales jamás se retira del rostro.

Si no se identifica a sí mismo como el doble de Bad Bunny en la descripción de su perfil se puede leer: "CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES PURA COINCIDENCIA".



El tiktoker comparte un rostro y gestos similares a los de Bad Bunny y, para parecerse más, se dejó la barba con el mismo estilo; además de tener un piercing en la nariz tal como lo tiene el cantante.

A diferencia del puertoriqueño, RITA BUNY no canta, más bien se dedica a usar las canciones de la figura musical para hacer 'lipsync' y también provocar risas a sus seguidores mostrando situaciones que le podrían pasar a cualquiera.

Por ejemplo, que te busque de nuevo tu ex y cómo podrías contestarle con alguna canción de Bad Bunny.

Claro, en sus contenidos no faltan aquellos comentarios resaltando su parecido en el rostro, aun cuando otros aseguran que en en caso de quitarse las lentes eso sería diferente.

Los usuarios de TikTok tienen opiniones divididas

"Que onda con lo mucho que te pareces a Bad Bunny, te confundí", "Te mereces la verificación de tu cuenta, podrías ser el doble de Bad Bunny sin problemas", "Me gusta cómo usas las canciones en tus videos, muy original", "Los primeros segundos creí que eras Bad Bunny","Sí te pareces a él, pero con lentes, seguro sin ellos no" o "Sólo se viste algo parecido, pero ni al caso que sean iguales, por algo no se quita los lentes", "hasta más guapo que el original", son algunos de los comentarios en sus videos.



Otros usuarios lo acusan de colgarse de la fama de Bad Bunny por únicamente parecerse un poco a él, pero hasta el momento no ha respondido a los comentarios negativos.

Su fama llegó a un nivel tan alto que TikTok lo ha invitado a eventos que organiza y, por supuesto, el creador de contenido no pierde la oportunidad de mostrarle a sus fans cuál fue su experiencia.

Todo apunta a que Bad Bunny aún no se ha encontrado con los videos de su doble, pues en ocasiones él también utiliza la plataforma y, de hecho, prometió que pronto seguiría a varios usuarios que se dedican a hacer contenido de su música.