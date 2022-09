¿El gemelo perdido de Bad Bunny? Joven causa furor en TikTok por su increíble parecido

Alexis Ventura, de 26 años, es un dominicano que suma más de dos millones de seguidores en TikTok; aunque no sabe cantar, sin duda su apariencia confunde a los internautas debido a que es idéntico al reggaetonero Bad Bunny.

En la calle muchos le piden fotos y autógrafos; mientras que en la sección de comentarios de sus videos abundan las comparaciones con ‘El conejo malo’.





Él es Alexis Ventura, el ‘Bad Bunny dominicano’

En entrevista con el programa 'Primer Impacto', el 14 de marzo de 2022, Alexis contó que desde hace unos años le comentaban sobre su gran parecido con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante. Sin embargo, todo explotó cuando abrió su cuenta de TikTok porque las personas se confundían al verlo en videos.

“Se siente muy gratificante por el amor que me tienen las personas gracias a mi similitud con ‘El conejo malo’. Pero también tiene sus sacrificios y esfuerzo para imitar sus poses y estilo. Veo sus facciones y como se maneja, es difícil imitarlo porque Bad Bunny siempre cambia de look, es un artista muy polifacético. Para mí es un poquito difícil invertir en la ropa, cambiarme siempre, porque siempre tiene un look diferente, y no sé con qué va a salir”.

Respecto a la vida privada de Alexis Ventura, el joven dominicano vive en Nueva York y trabaja en un restaurante de Manhattan; donde transeúntes y paparazzi suelen confundirlo con el intérprete de ‘Titi me preguntó’ (2022):

“Muchísimas veces me han confundido, las personas que me ven en la calle se me montan en el carro, se paran y se vuelve algo increíble, algo loquísimo. [Pero] Independientemente de todo, tengo mi trabajo y en mi ambiente laboral todo es muy cómodo, todo es más en plan Alexis; es en las calles, es más complicado porque las personas me caen encima y quiero tener más tranquilidad”, contó el doble de Bad Bunny en entrevista para ‘The 40 Man Show' en abril de 2022.



El ‘Bad Bunny dominicano’ no se enoja de que lo comparen con el cantante y actor puertorriqueño, por el contrario, lo toma como un cumplido porque es un gran admirador suyo.

Aunque un aspecto negativo para el joven fue revelado en entrevista para ‘The 40 Man Show’, en abril de 2022, cuando Alexis Ventura confesó que sus ganancias en TikTok son pocas e invertir en sus ‘looks’ era un poco caro porque no genera el mismo dinero que el famoso.

Así enfrenta Alexis Ventura, el doble de Bad Bunny, las críticas en Internet

A pesar de no ser el verdadero Bad Bunny, Alexis Ventura recibe parte del odio de los detractores del reggaetonero; incluso de aquellos internautas que lo llaman un “copia barata”. Afortunadamente, el veinteañero sabe cómo hacerles frente y toma esas críticas como un impulso para mejorar su carrera como ‘influencer’:

“Yo digo que lo negativo es el paso para el éxito, si lo negativo no está entonces no hay algo que lo empuje a uno a crecer. Yo me vacilo los comentarios negativos, porque eso me empuja a querer hacer mejor contenido todos los días y a querer seguir trabajando duro”, contó Alexis Ventura a ‘The 40 Man Show’.