Joven se disfraza de Bad Bunny y causa tumulto en alfombra roja: engañó a los fans

Hace algunos años se volvió tendencia vestirse como algún famoso entre los creadores de contenido. Contratar seguridad y pasearse por un lugar público para que las personas comenzarán a armar un alboroto por su presencia y engañar a todos.

Su proceso y resultado era compartido en redes sociales; no obstante, esta actividad comenzó a ser criticada por los internautas, pues no creían que era bueno ilusionar a las personas con este tipo de bromas.

Quien decidió replicar esta idea, pero ejecutarla de una manera más atrevida, fue el youtuber Yo Soy Plex, que comenzó su carrera en 2018 y actualmente tiene poco más de 6 millones de suscriptores en su canal.

Yo Soy Plex fue en el encargado de llevar al doble de Bad Bunny a un evento

Resulta que él fue el responsable de que "Bad Bunny" apareciera en un evento celebrado en Barcelona, España, llamado 'La Velada del Año II' donde participarían diversos creadores de contenido.

Algunos de los artistas invitados fueron Nicki Nicole o Rels B, entre otros más, pero él decidió engañar a todos y hacer que un doble del cantante puertoriqueño llegara sin previo aviso al evento.

Para sorpresa de todos lo logró, pues el día que se celebró dicho evento, es decir el 25 de junio, el supuesto Bad Bunny que había creado, logró causar un gran alboroto en la alfombra roja, ya que muchos se acercaron porque querían tomarle fotografías y además entró al área VIP de manera automática.

¿Cómo planeó Yo Soy Plex su plan para crear a un doble de Bad Bunny?

Yo Soy Plex explicó en su video cómo logró su hazaña en 48 horas y se enfocó en lo más difícil primero: buscar a un imitador de Bad Bunny español. Para su suerte, logró dar con Aitor Romero Marquez, un DJ que accedió a participar con el youtuber y ser caracterizado para llevar a cabo su plan.

Aunque el joven sí tenía un parecido con el intérprete de 'Un Verano Sin Ti', el creador de contenido quería que fuera idéntico por lo que trabajaron arduamente en cuidar cada detalle como los accesorios, los dientes, ropa y cabello.

Para dar la impresión de que sí se trataba del famoso real, contrató guardaespaldas y un coche de lujo para así no levantar sospechas. Su plan lo ejecutó 15 minutos antes de que comenzaran a llegar las demás estrellas de la noche, aun así tuvo tiempo para asistir a un centro comercial donde hubo aglomeraciones por el doble de Bad Bunny.

Así entró y salió el doble de Bad Bunny del lugar

Poco después de que el falso Benito ingresó a 'La Velada del Año II', le tomaron algunas fotos en la alfombra roja y comenzó a ser tendencia en redes sociales y fue allí donde algunos internautas se percataron de que no se trabata de él, sino de un impostor.

"Obvio no es Bad Bunny, véanlo bien", "Casi me convencen, pero no es mi San Benito, todo el que sea su fan sabe que jamás iría a un evento así de feo", o "No entiendo cómo creyeron que era el verdadero Bad Bunny, ¿notaron que no habló? ahí se delata solo", son algunos comentarios respecto al tema en Twitter.



Durante el evento los organizadores se percataron de la broma y terminaron por escoltar a la salida al joven caracterizado acompañado de diversos policías.