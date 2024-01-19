México

Una hormiga en la Ciudad de México nos anuncia que el fin del mundo está cerca: leyenda lo explica

¿Cuándo será el fin del mundo? En la Ciudad de México hay un indicador desde hace cientos de años: esta es la leyenda.

Las historias sobre el fin del mundo no siempre tienen que ver con tecnologías novedosas. En la capital de México, una leyenda que dar de siglos atrás explica cómo es que una hormiga anuncia cuándo acabará la vida como la conocemos: ¿la conoces?

Una hormiga anuncia el fin del mundo, según leyenda de la Ciudad de México

Previo a la conquista española, el territorio de la actual capital mexicana se dividía entre Tenochtitlán, donde se desarrolló la cultura mexica, y otros poblados aledaños. Uno de estos era Azcapotzalco, donde se asentaron los tepanecas y que tuvo su auge previo al de los mexicas.

El nombre de la ahora alcaldía de la Ciudad de México significa “en el hormiguero”, ya que proviene de los vocablos ‘azcatl’, hormiga; ‘potzalli’, hormiguero, y ‘co’, lugar, de acuerdo con el libro ‘Recuerdos y relatos: memorias de Azcapotzalco’ de Edna Aponte.

Este nombre tiene una íntima relación con su mito fundacional. Quetzalcóatl, el dios más importante de las culturas mesoamericanas, notó que los habitantes de Azcapotzalco atravesaban por una gran hambruna y decidió ayudarlos: arrancó una pluma de su plumaje, se transformó en una hormiga roja para viajar al Mictlán (el inframundo de los aztecas), donde robó unas semillas de maíz para regalarlas a los tepanecas. Así fue como evitó que murieran de hambre. En su honor, el símbolo de la demarcación es una hormiga roja rodeada de semillas de maíz.

Si bien algunas versiones pueden variar, esa es la historia que cuenta la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México sobre la fundación Azcapotzalco.

El dios Queztalcóatl se convirtió en hormiga para regalarles el maíz a los hombres, según el mito fundacional de Azcapotzalco.
Imagen Getty Images


Tras la conquista española, la serpiente emplumada decidió regresar al cielo, pero la única manera que encontró de hacerlo era retomando su forma de hormiga y trepar por las paredes de una iglesia, construida sobre los restos de un templo de adoración tepaneca.

Así lo hizo y terminó anclado a una torre de esta construcción. De acuerdo con la leyenda, cuando finalmente llegue al campanario, servirá como anuncio del fin del mundo.

@turismo_cdmx_

¿Conoces la leyenda de la hormiga de #Azcapotzalco @alcaldia_azcapotzalco? Te la cuenta la Secretaria de Turismo de laciudadquelotienetodo, Nathalie Desplas. 🐜🐜🐜 #CDMX @Ciudad de México

♬ Forest / Nature / Birds / Environmental Sound(1329509) - TrickSTAR MUSIC

¿Dónde se encuentra la hormiga que anuncia el fin del mundo en la Ciudad de México?

La iglesia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, ubicada en el centro de la alcaldía Azcapotzalco es el recinto donde la hormiga que anuncia el fin del mundo quedó anclada.

En 2019, el recinto religioso obtuvo el rango de catedral.

Muchos residentes del lugar afirman que la leyenda de la hormiga es real y que mueve una pata al año, lo que valida el relato de que algún día llegará hasta la cima.

Al día de hoy, se desconoce quién o cómo puso la imagen de la hormiga en el templo.


¿Conocías la leyenda de la hormiga que anuncia el final del mundo en la Ciudad de México?


México Ciudad de México (CDMX) Historia Animales Mundo

