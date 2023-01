Chambelán se hace viral por no aguantar a quinceañera en vals: "Sufrió desde antes de cargarla"

TikTok alberga los vals de quinceañeras más curiosos, ya que algunos están llenos de accidentes, como el niño que fue pisoteado por una joven al cruzarse en la pista de baile.

Si bien las cumpleañeras deben ser el centro de atención en todo momento, algunas veces los chambelanes son quienes reciben todas la miradas, lo cual pasó en el siguiente video.

Video de TikTok capta a chambelán sufriendo por cargar a la quinceañera en su vals

El usuario de TikTok identificado como José Ortiz (@hoxuss) fue el encargado de hacer viral la grabación de cómo un chambelán tuvo algunos problemas al momento de danzar a lado de la quinceañera.

De acuerdo a su material publicado a finales del 2022, él se encontraba como invitado a una fiesta de XV años y al igual que muchos, sacó su teléfono para grabar uno de los momentos más esperados de la celebración, el vals.

José comenzó a enfocar a la joven festejada; sin embargo, a los pocos segundos se percató que uno de los chambelanes batalló cuando fue el momento de elevar a la quinceañera, pues en su rostro se notó que la cargó utilizando todas sus fuerzas y apenas podía sostenerla con sus brazos estirados.

Con mucha dificultad el joven junto a otro bailarín, llevaron con éxito su tarea y pese a que se tambalearon por un momento dando la ilusión de que terminarían en el piso, no dejaron que la novia cayera.



Los interneutas comenzaron a hacer bromas en TikTok por la reacción que tuvo en el vals este chambelán y cómo fracasó para esconder lo difícil que fue cargar a la festejada.

Así reaccionó Internet al video viral del chambelán

"El chambelán rogándole a Dios, que no pidieran que lo repitiera jaja", "Los 10 segundos más largos de su vida","Así me siento yo cargando todas mis deudas", "Pobre niño rogaba para que acabara la vuelta y soltarla", "No puedo con su cara de sufrimiento" o "Él me representa cuando cuando cargo mi garrafón de agua", es lo que comentaron en el clip original.



Con más de 4 millones de vistas no tardó en volverse viral y a pesar de los comentarios donde recibió burlas, algunos aplaudieron su esfuerzo, ya que logró concluir su tarea y sin causar algún accidente.

"Pero no se quebró valiente el chambelán, bien ahí", "Hizo todo su esfuerzo para que todo saliera bien, un aplauso", "Se pasan, pobrecito pero no la tumbó ja", "Aplausos para este soldado que dio todo y no se rindió" y "Como todo buen guerrero! Nunca se dejo vencer", fueron otras maneras de expresarse.



Algo que también contribuyó a su éxito es que el tiktok fue acompañado con el audio de "¿Qué es eso?", el cual pertenece a un capítulo de 'Bob Esponja' y es de los más usados en la plataforma.

Si bien se desconoce el lugar exacto donde pasó esto, los interneutas aseguran que tuvo lugar en México,donde estas celebraciones son toda una tradición.