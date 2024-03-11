Google

El doodle de hoy está dedicado al 'flat white': ¿qué es y por qué Google lo celebra?

¿Has oído hablar del flat white? Te contamos todo sobre este tipo de café.

Por:Ericka Chavez
Google celebra con un doodle una bebida llamada flat white, ¿sabes qué es y cuál es su diferencia con otros tipos de café como el latte o capuchino? Te contamos.

¿Qué es el flat white?

Si viste el doodle de Google de este 11 de marzo, seguramente te diste cuenta de que tiene que ver con el café. En específico, el flat white es una bebida cafeinada que se prepara con leche.

Australia y Nueva Zelanda se disputan su origen ya que alrededor de la década de los años 80, se vieron versiones parecidas del flat white en menús de Sídney y Auckland.

Aunque al día de hoy aún no se define dónde surgió la bebida, no se puede negar que ha ganado gran popularidad en todo el mundo. De hecho, el motivo de que se integrara al doodle de hoy es porque en este día, pero de 2011, el término se incluyó en el Diccionario de Inglés de Oxford.

De manera general, el flat white se prepara a base de un espresso, al que se le añade leche microespumada.

Si bien la cantidad de café que se usa puede variar en cada establecimiento o el barista que lo prepare, su sabor debe ser un balance entre el café y la leche. También debería destacar una textura sedosa y cremosa de este segundo ingrediente.

Receta para preparar un flat white, el café que tiene su propio doodle

Si bien muchas cadenas de cafeterías ofrecen esta bebida en su menú, también se puede disfrutar desde casa. Eso sí, se requieren algunos instrumentos especiales, como una jarra de metal y un vaporizador.

Lo primero es darle a la leche la textura deseada con ayuda del vaporizador.

Una vez que se tiene esta, hay que servir o uno o dos shots de espresso (dependiendo de cuánto desees) sobre una taza que después se llena con la leche.

Flat white vs. latte y capuchino, ¿cuáles son las diferencias entre los tipos de café?

Al pensar en una bebida a basé de café y leche, no es difícil recordar otros clásicos y preguntarse qué hace diferente a esta propuesta.

La respuesta radica, principalmente, en la concentración de leche: el flat white suele tener menos que los otros, lo que le da un sabor más concentrado.

El latte, además de tener un sabor más suave, se caracteriza por tener más espuma en vez de una textura sedosa. En años recientes, se ha popularizado el ‘latte art’, un método de decoración que se vale de la diferencia de densidades de la leche y el café para crear formas o dibujos originales.

Café
Café
Por su parte, en el capuchino, la espuma de la leche es la protagonista, ocupando mayor espacio en la taza en la que se sirve.

¿Sabías la diferencia entre un flat white y otros cafés? Cuéntanos en los comentarios cuál es tu bebida favorita.

