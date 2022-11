¿Quién es Dusty Springfield? Google le dedicó su doodle de hoy por esta razón

Google no sólo arroja respuestas a las búsquedas que millones de internautas hacen diariamente, sino también conmemora días festivos, eventos, figuras públicas y más con su doodle, el logotipo que aparece en su página de inicio.

Este 8 de noviembre de 2022, la protagonista de su doodle es Dusty Springfield, una reconocida cantante de la década de los sesenta, cuyas canciones han encontrado nueva vida con famosos artistas como Luis Miguel.

¿Quién es Dusty Springfield, la artista que aparece en el doodle de Google?



A finales de la década de los cincuenta, Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, nombre real de Dusty Springfield, inició su carrera como cantante con el grupo femenino The Lana Sisters.

Tras su disolución, la británica unió su talento con su hermano Dionysius Patrick O'Brien (mejor conocido como Tom Springfield) y Tim Field. Juntos crearon el grupo ‘The Springfields’.



Con ‘The Springfields’, Dusty ganó popularidad en EE.UU, principalmente con la canción ‘Silver Threads and Golden Needles’, la cual fue el primer sencillo de un grupo británico en llegar al top 20 del Hot 100 de Billboard.

Posteriormente, Dusty Springfield decidió perseguir su carrera como solista, la cual le valió grandes reconocimientos a lo largo de su vida como ser miembro del Rock and Roll Hall of Fame de EE.UU, así como del Music Hall of Fame de Reino Unido.



Más allá de su carrera como cantante, el estilo fashionista de Dusty, la coronó como un ícono del Swinging Sixties, un movimiento cultural y de moda que tuvo lugar en Reino Unido en la década de los sesenta.

Asimismo, fue de las primeras artistas femeninas en hablar más abiertamente sobre su orientación sexual.



En 1994, Dusty fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que logró combatir con varios tratamientos y quedó en remisión durante un tiempo. No obstante, en 1996 la afección la volvió a azotar y tras una lucha de varios años, la cantante perdió la batalla.

Dusty Springfield falleció el 2 de marzo 1999, a los 59 años de edad.

¿Por qué Dusty Springfield está el doodle de Google?



Muchas veces el doodle de Google celebra el natalicio de varias celebridades. Sin embargo, este no es el caso de Dusty Springfield, ya que la cantante británica nació el 16 de abril de 1939.

El doodle en su honor conmemora su trayectoria como cantante, según explica Google. No obstante, la razón por la que la conmemoran un 8 de noviembre es porque justo en este día, pero de hace 59 años, Dusty lanzó su primer sencillo como solista.

"El Doodle de hoy celebra al artista y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Dusty Springfield. Conocida por su impresionante versatilidad en todos los géneros, su llamativa presencia en el escenario y su característica peinado rubio, Springfield fue un ícono cultural cuya exitosa carrera abarcó más de cinco décadas. Un día como hoy de 1963, Dusty lanzó su primer sencillo en solitario, 'I Only Want to Be with You'".

La canción de Dusty tal vez no sea tan conocida para las generaciones más jóvenes. No obstante, si la escuchas probablemente te recuerde uno de los más grandes éxitos de Luis Miguel: ‘Ahora te puedes marchar’.