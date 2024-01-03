Entretenimiento

¿Qué es y cómo se usa Gemini? La nueva IA de Google capaz de superar a los humanos y promete desbancar a ChatGPT

El modelo de inteligencia artificial creado por Google promete ser el más avanzado y poderoso capaz de competir con ChatGPT.

Paulina Flores.
Google anunció el pasado 6 de diciembre el lanzamiento de Gemini, su plataforma de inteligencia artificial que promete ser la más poderosa, capaz de superar a los humanos y competir con ChatGPT, que está ya en su cuarta versión.

¿Qué es Gemini, la inteligencia artificial de Google que compite con ChatGPT?

Durante 2023, la inteligencia artificial fue punta de lanza en muchos ámbitos, desatando debate sobre su uso y creando expectativa sobre sus limitantes y los alcances para bien y para mal en la humanidad.

Durante la presentación, Gemini fue descrita como una poderosa herramienta multimodal con la capacidad de procesar y generar textos, códigos, imágenes, audios y videos.

Durante la presentación, Eli Collins, vicepresidente de productos en Google DeepMind, afirmó que la herramienta supera a los humanos en comprensión masiva del lenguaje.

“Es el primer modelo de IA que supera a los expertos humanos en este punto de referencia estándar de la industria. (Ha aprobado) examen de comprensión de tareas multimodales que incluyen demandas que requieren un razonamiento deliberado”, dijo.
La plataforma fue concebida por Google DeepMind y representa la principal competencia para ChatGPT-4, aunque hasta el momento presenta algunas limitaciones, pues solo se puede hacer peticiones en inglés; sin embargo, está la promesa de que pronto se abrirá la compatibilidad con más idiomas.

La primera versión de la plataforma de Inteligencia Artificial, considerada la más avanzada, fue presentada en tres versiones Gemini Ultra, Gemini Pro, Gemini Nano, capaces de ejecutarse en cualquier dispositivo para experimentar sus funciones.

“Esto ayuda a Gemini a comprender sin problemas todo tipo de entradas mucho mejor que los modelos existentes y sus capacidades son de última generación”, presumió Collins.

¿Cómo funciona Gemini de Google?

Por ahora la forma más sencilla de ejecutar Gemini es a través del chat Bard, aunque únicamente reconoce peticiones en inglés.

Respecto a la seguridad, la firma reitera que la plataforma cuenta con las evaluaciones más estrictas y se mantiene bajo constantes exámenes; sin embargo, reconoce que no está exenta de errores.

“Hemos progresado mucho y Gemini es nuestro mejor modelo en ese sentido, pero todavía es, diría yo, un problema de investigación sin resolver”, aceptó Collins.


Las versiones básicas de la plataforma de inteligencia artificial ya se encuentran disponibles a través del chat de Google, pero, hasta el momento no se ha especificado la fecha en la que los otros modelos salgan a la luz.

