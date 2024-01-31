Google va a leer tus mensajes privados en Android para "mejorar" su IA: ¿hay manera de evitarlo?

Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

La privacidad es uno de los elementos que muchas personas buscan en un smartphone, que tenga los suficientes filtros para salvaguardar toda tu información, desde sus imágenes, contactos y hasta las contraseñas que usas para acceder a diferentes apps.

Recientemente se dio a conocer a los usuarios de Android deberán ceder un poco de su información para que Google entrene a su inteligencia artificial. A continuación te contamos todo lo que sabemos.

Google leerá los mensajes de los usuarios de Android para mejorar su inteligencia artificial Imagen Getty Images

Google leerá los mensajes de los usuarios de Android; esto es lo que sabemos

Para entrenar mejor a su inteligencia artificial, Google anunció que Bard leerá todos los mensajes que manda el usuario para ayudarle a terminar sus oraciones, traducirlas, identificar gustos a través de sus imágenes y conocer sus intereses.

Google dio este anuncio hace 2 semanas, sin dar a conocer cómo harán para tener acceso a los mensajes y fotos de los usuarios, quizás para evitar que la competencia conozca cómo funciona su inteligencia artificial.



Aunque esta decisión puede sonar intrusiva, incluso insegura, la Ley de Mercados Digitales detalló que la Unión Europea estará revisando que se proteja la privacidad de los usuarios, además de proteger a los menores de edad que tienen acceso a un dispositivo inteligente con este sistema operativo.

De acuerdo con el portal ‘El Español’, Google busca mejorar la experiencia de los usuarios con sus mensajes, por lo que prácticamente leerá todo lo que escribas para entender el ‘contexto’ de la conversación.

El programa de inteligencia artificial planea analizar la emocionalidad de los chats para que pueda responder con el mismo estilo y sentimiento; además examinará la interacción con distintos contactos para entender la dinámica de su relación; es como si estuviera la IA revisando todo lo que escribes en algún chat para copiarlo y replicarlo.

Bard? Watch videos on your car display? Multitasking with foldables? Yup. All that and more was revealed at #CES2024. It’s time for the Android Down Low’d.

See https://t.co/AU5x9T4lYr for updates to country and language availability for Bard. pic.twitter.com/I1Mi65K6O3 — Android (@Android) January 19, 2024

¿Cómo hará Google para analizar los mensajes con su programa de inteligencia artificial?

Al bajar cualquier aplicación, al inicio te muestra un amplio texto de términos y condiciones para poder tener acceso a la app, incluyendo si podrá ver tus fotos, saber tu ubicación, conocer los contactos u otras características, las cuales suelen pasar desapercibidas y pocos realmente leen lo que están aceptando.

Ahora será el turno de Google de convencer a los usuarios que la inteligencia artificial no tendrá la capacidad de filtrar los datos, nombres o números que compartas en las conversaciones.

Por ello, para aquellos que tengan un sistema de Android y acepten que se lean sus conversaciones, el contenido será enviado a la ‘nube’ y se usará para el entrenamiento de su IA. Cabe destacar que dicha información podrá ser vista por humanos, aunque será de manera anónima, y solo estará almacenada por 18 meses.

Aunque la opción más segura sería que todo el análisis se hiciera desde el mismo dispositivo, en lugar de llevar la información a una ‘nube’, pero hasta el momento es lo que se sabe que podrá hacer Google con sus usuarios, sacrificando la privacidad para tener una experiencia personaliza al escribir mensajes.

Introducing Circle to Search with @Google, only on Android.



Circle to search anything on your phone, without switching apps, then get right back to what you’re doing.



Learn more → https://t.co/bI0YsIfRqX pic.twitter.com/sVfY0HKk9v — Android (@Android) January 17, 2024



¿Crees que vale la pena darle permiso a Google para que lea tus conversaciones? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.