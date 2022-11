Internautas descubren inusual historia en Google Street View: "Estaban destinados a conocerse"

La llegada de Google Maps facilitó la movilidad de millones de personas alrededor del mundo, y sus diferentes formas de utilizarla la han hecho una de las aplicaciones más exitosas.

Una de las funciones más destacadas es la de Street View, con la cual se puede ver de una manera realista cómo se ven las calles gracias a sus imágenes, las cuales generalmente son tomadas por un automóvil de la empresa que tiene cámaras en su techo para poder una vista de 360 grados.

En ocasiones estas fotografías no sólo muestran más a detalle cómo es una zona, sino que también logran capturar a transeúntes caminando de manera tranquila.

Google Maps muestra singular choque entre dos bicicletas en México: se viraliza

Sin embargo, un internauta al navegar en Street View, específicamente en el estado de Guanajuato (México), se percató que cuando grabaron una cruce en específico, también capturaron una extraña escena.

Resulta que en la intersección de calle Valle de San Juan y Valle de Santiago quedó inmortalizado un choque entre dos personas, quienes estaban manejando bicicleta.

Gracias a las imágenes se puede ver primero a cada hombre conducir sin problemas, pero al avanzar, ambos se golpearon con sus bicis y al no lograr frenar terminaron en el suelo.



Después, se aprecia cómo en lugar de iniciar un pleito para saber de quién fue la culpa los dos se ayudan mutuamente para levantarse y seguir sus caminos, puesto que no tuvieron lesiones por el incidente.

Su encuentro se hizo viral después de que un usuario de Twitter recopilara las fotos en un video y lo acompañara con la canción 'Día de suerte' de Alejandra Guzmán para darle un toque divertido.

Dicho clip se volvió viral, recibiendo más de 27 mil likes en la plataforma y otras redes sociales, al igual que pasó con un tiktok sobre un joven que chocó su propio auto minutos depués de que se lo regalaron.

Así reaccionó Internet al encuentro inesperado que se vio en Google Maps

Las personas que lo vieron no dudaron en comentar respecto al choque, pues no es nada común que Street View capture escenas así.

"Probablemente estaban tan distraídos por el coche con la extraña cámara en el techo que no se dieron cuenta del otro", "Por cosas así pago Internet", "La canción le da ese toque perfecto, me dio mucha risa", "Mi México Mágico", "Cosas que probablemente solo pasarían en México y me encanta", "No pude dejar de reír, es tan improbable y aún así pasó", fueron algunas de las opiniones al respecto.



De acuerdo a los internautas, este incidente ocurrió en 2018 y actualmente no puede ser visualizado directamente en Google Maps porque cada cierto tiempo se vuelven a tomar fotos de las calles, pero siempre vivirá gracias al memorable video que le crearon.