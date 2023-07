Este es el perturbador mensaje del traductor de Google que causa terror en TikTok

Jordi Wild es un youtuber que en los últimos años ganó millones de seguidores en su canal 'El Rincón De Giorgio' por tocar temas que tienen que ver con lo paranormal y al narrar historias de asesinatos.

Traductor de Google manda mensajes de terror al escribir "yei"

Su presencia también se ha hecho notoria en TikTok y de hecho, uno de sus antiguos videos comenzó a llamar la atención porque aparentemente el traductor de Google tenía una conexión con un mundo de los no vivos.

Todo comenzó cuando Jordi recibió un mensaje de un seguidor el cual compartió una experiencia intimidante al usar dicha herramienta digital.

"Básicamente yo estaba probando las típicas palabras al azar y me lanzó un mensaje: usa yei. Yo busqué en Google y no encontré nada, así que se me ocurrió usar el yei en el traductor", fue parte del mensaje.



Él decidió ponelo a prueba y primero entró a la página de Google Translate para cambiar la configuración del idioma es decir hacer que tradujera del somalí al español.

Después, escribió 9 veces la palabra de manera consecutiva y expone que en la caja de la derecha aparece "Debes estar entre los muertos".

Esto no es ningún truco de verdad no hay ninguna broma, esto es así. Es decir que la persona que está haciendo esto debería estar muerta y tengo la piel erizada porque impresiona", fue parte de su discurso.



A pesar de que confirmó la teoría sobre el mensaje de terror, Jordi estuvo experimentando con la palabra y descubrió que al aumentar de nueve a diez el número de 'yei' se cambia a otro mensaje: "Vendrás a mí",

Lo ocurrido comenzó a preocupar al creador de contenido, pues en su opinión un ente podría estar tratando de hacer contacto con él mediante el traductor de Google.

Jordi Wild escribió la palabra más veces y esto pasó en el traductor de Google

Al escribir once veces la palabra de nueva cuenta cambia la supuesta traducción con el mensaje: "Estarás entre los muertos". Así continuó sucesivamente agregando "yei"; sin embargo, al llegar al número 41 y 42 dos frases perturbaron al creador de contenido.

La primera fue "Serás escuchado no menos que al medio día, entrarás en la casa de Dios, el espíritu Santo" y la segunda, "No tendrás libertad de elección o gracia hasta que hayas sido redimido de ti".

Al final el youtuber paró de escribir y se mostró consternado, ya que no hay una explicación lógica a lo que vivió debido a que "yei" en realidad no es una palabra que tenga un significado como tal y por tanto, los mensajes no debían estar relacionados con la muerte y la religión.



Si bien el video fue publicado en 2019 volvió a generar tendencia al ser publicado en TikTok y a preocupar a los internautas.

La realidad es que hace 4 años que se publicó el clip miles de personas aseguraron en los comentarios que en efecto, les aparecían los mismos mensajes que a él, pero otros simplemente descartaron que se tratara de un ente del más allá, pues más bien era un error del software, el cual ahora ya fue reparado.

¿Tú que piensas acerca de lo ocurrido?

