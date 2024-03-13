Airbnb ya no podrá espiarnos: prohíben poner cámaras en los alojamientos que se rentan en la app

Video Lentes que parecen salidos de un capítulo de 'Black Mirror': levantan controversia en Internet

Desde su surgimiento en el 2010, Airbnb llegó para quedarse, ya que dio solución a muchos viajeros y personas que buscaban ganar dinero extra rentando por corto tiempo sus inmuebles de una manera práctica y segura.

Desde entonces la plataforma de alojamientos de corta estancia ha estado creciendo, mejorando e implementando nuevas reglas a favor de los usuarios.

Airbnb prohíbe cámaras de vigilancia

El pasado lunes 11 de marzo la aplicación anunció una nueva política de privacidad que prohíbe las cámaras de seguridad en el interior de los alojamientos que ofrece.

Hasta ahora, Airbnb no permitía emplear cámaras de ningún tipo en recámaras o baños, por ser consideradas zonas privadas, sin embargo, los anfitriones podían usarlas en áreas comunes como pasillos y salas de estar, siempre y cuando lo advirtieran por escrito en el anuncio del inmueble antes de la reserva.

En el comunicado de la página web de la empresa aseguran que ninguna cámara de seguridad podrá ponerse en funcionamiento dentro de los alojamientos, independientemente de su ubicación, propósito o divulgación previa.

En lo que concierne a exteriores, la política incluye normas más completas sobre el uso de vigilancia en estos sectores y otros dispositivos, como los monitores de decibelios de ruido y las cámaras en los timbres de la puerta, los cuales siguen estando permitidos, ya que ayudan al anfitrión proteger su propiedad y saber sobre fiestas y eventos no autorizados.

Sin embargo este tipo de dispositivos deberán de estar notificados en el anuncio del inmueble.

¿Por qué prohibió Airbnb el uso de cámaras de vigilancia en el interior de los alojamientos o estancias?

Esta actualización a la política de privacidad promete proteger aún más la intimidad de los inquilinos y obedece a una consulta que realizaron con los huéspedes, anfitriones y expertos en privacidad, según reveló Juniper Down, responsable de Política Comunitaria y Asociaciones de Airbnb.

A pesar de que los dueños deben señalar que tienen una cámara de seguridad, la plataforma indica que no lo hacen.

¿Qué pasa si los anfitriones no siguen las nuevas normas de Airbnb?

La plataforma advirtió que la violación de estas reglas podría hacer que se elimine su cuenta permanentemente.

¿A partir de cuándo aplican estas nuevas reglas?

Las nuevas medidas aplicarán a partir del próximo 30 de abril.

¿En qué países aplican estas nuevas reglas?

En todos los que usen la aplicación Airbnb, es una medida global.

¿Cómo reaccionaron los internautas a este anuncio?

Usuarios de TikTok se dividieron en opiniones al respecto, pues algunos opinan que está mal por seguridad (si alguien te destruye la casa o si alguien se mete a ella), mientras otros están contentos de que ya no "se les espíe".

"Muy bien", "Te destruyen la casa y no sabes quién fue", "Ya no espiarán", "Para que puedan meterse a tu casa con tranquilidad y privacidad", "Eso es un arma de doble filo", "¡Bien!", "¿A quién se le ocurre poner cámaras adentro?", "Estaría de acuerdo si Airbnb cubriera los gastos por los daños", "Sólo es en contra de los propietarios", "Sólo los huéspedes lo ven como algo bueno", "Una vez renté un Airbnb y había una cámara en el jacuzzi. Jamás volví a rentar", "Esto nos pone a todos en riesgo. Los hoteles tienen cámaras para proteger al personal y a los huéspedes, nosotros necesitamos la misma protección", opinaron.