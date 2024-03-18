La Antártida tiene cada día más flores y científicos explican por qué es malo para nuestro planeta

Video Desconocida ave gigante de la Antártida, causa temor en redes: la verdad tras los videos virales

La Antártida suele alcanza temperaturas de hasta -80°C en sus meses más fríos, por lo que es difícil creer que pueda existir algún tipo de vida en la zona. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un crecimiento de flores en dicho lugar.

Aunque podría parecer algo beneficioso, otorgando diversidad a una tierra gélida y gobernada únicamente por el hielo, la nieve y el frío, los expertos aseguran que esto no es más que una advertencia de algo potencialmente peligroso.

PUBLICIDAD

Crecimiento de flora en la Antártida: ¿Una señal de advertencia del cambio climático?

De hecho, la aparición de plantas y flores podría anunciar una catástrofe climática causada por el calentamiento global, que implica un incremento de la temperatura media de la atmósfera de la Tierra y la superficie oceánica con el tiempo.

Si bien a principios del siglo XXI ya se venía hablando de dicho fenómeno, fue la bióloga Nicoletta Cannone quien demostró que la Antártida está experimentando un crecimiento significativo de flora que no se había observado antes.

Fue en su investigación llamada "El cambio climático desencadenó el reclutamiento sincrónico de plantas leñosas en los dos últimos siglos en el ecotono arbóreo del hemisferio norte" publicada en febrero de 2024, donde encontró que la Penísula Antártica ha tenido un aumento de temperatura desde 1950 hasta 2016 y como consecuencia también su flora nativa, específicamente dos plantas: la Perla Antártica y la hierba Pelo Antártica.

La primera tuvo un crecimiento equivalente al observado en los últimos 50 años, mientras que la segunda, aumentó su ritmo de expansión por cinco años en el mismo período.

Imagen The Grosby Group



Este fenómeno, que jamás había sido visto en dicho lugar, podría aumentar año con año en caso de no combatir el cambio climático, según los expertos. Además, la observación coincide con datos proporcionados por el portal 'Discovering Antarctica', una organización sin fines de lucro que informa que las temperaturas de la región aumentaron en promedio 3 grados Celsius, acelerando el descongelamiento del hielo.

¿Cuáles son las consecuencias de que el cambio climático haga crecer flores en la Antártida?

Nicoletta Cannone también señaló que una de las consecuencias directas de estos cambios de temperatura es que podrían instalarse especies invasoras en la zona, desplazando a las nativas y alterando todo el ecosistema que ha prevalecido durante milenios, volviéndolo irreconocible.

PUBLICIDAD

Por si fuera poco, este no es el único problema que enfrenta la Antártida, ya que el derretimiento del hielo es capaz de aumentar el nivel del mar conforme pasen los años, poniendo en riesgo algunas ciudades con posibles inundaciones en todo el mundo.

Esta investigación resulta significativa porque proporciona evidencia concreta de que la Antártida está experimentando respuestas aceleradas al calentamiento global y sirve como una advertencia para el futuro.

Imagen Getty Images y The Grosby Group