Antártida

La Antártida tiene cada día más flores y científicos explican por qué es malo para nuestro planeta

La Antártida es conocida como uno de los lugares más fríos del planeta, pero al parecer el cambio climático está haciendo de las suyas, pues ya hay flores y plantas en esa región.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video Desconocida ave gigante de la Antártida, causa temor en redes: la verdad tras los videos virales

La Antártida suele alcanza temperaturas de hasta -80°C en sus meses más fríos, por lo que es difícil creer que pueda existir algún tipo de vida en la zona. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un crecimiento de flores en dicho lugar.

Aunque podría parecer algo beneficioso, otorgando diversidad a una tierra gélida y gobernada únicamente por el hielo, la nieve y el frío, los expertos aseguran que esto no es más que una advertencia de algo potencialmente peligroso.

PUBLICIDAD

Crecimiento de flora en la Antártida: ¿Una señal de advertencia del cambio climático?

De hecho, la aparición de plantas y flores podría anunciar una catástrofe climática causada por el calentamiento global, que implica un incremento de la temperatura media de la atmósfera de la Tierra y la superficie oceánica con el tiempo.

Más sobre Antártida

El misterioso volcán que arroja oro en la Antártida: cada erupción equivale a más de 6 mil dólares
3 mins

El misterioso volcán que arroja oro en la Antártida: cada erupción equivale a más de 6 mil dólares

Cultura Pop
¿A qué suena la Antártida? Científicos captan extraños sonidos que parecen naves y cantos
2 mins

¿A qué suena la Antártida? Científicos captan extraños sonidos que parecen naves y cantos

Cultura Pop
Captan a una persona diminuta en un lugar recóndito de la Antártida: video desata teorías en TikTok
3 mins

Captan a una persona diminuta en un lugar recóndito de la Antártida: video desata teorías en TikTok

Cultura Pop
El cubo gigante de la Antártida: loca teoría afirma que desde ahí "se controla la simulación en la que vivimos"
5 mins

El cubo gigante de la Antártida: loca teoría afirma que desde ahí "se controla la simulación en la que vivimos"

Cultura Pop
Ave gigante de la Antártida, hasta ahora desconocida, causa temor en redes: la verdad tras los videos virales
3 mins

Ave gigante de la Antártida, hasta ahora desconocida, causa temor en redes: la verdad tras los videos virales

Cultura Pop
Encuentran impactante paisaje bajo el hielo de la Antártida y nadie puede creerlo: “¿Cómo sobrevivió tanto?”
2 mins

Encuentran impactante paisaje bajo el hielo de la Antártida y nadie puede creerlo: “¿Cómo sobrevivió tanto?”

Cultura Pop
¿Existe un mundo desconocido tras los muros de hielo de la Antártida? Loca teoría lo afirma
3 mins

¿Existe un mundo desconocido tras los muros de hielo de la Antártida? Loca teoría lo afirma

Cultura Pop

Si bien a principios del siglo XXI ya se venía hablando de dicho fenómeno, fue la bióloga Nicoletta Cannone quien demostró que la Antártida está experimentando un crecimiento significativo de flora que no se había observado antes.

Fue en su investigación llamada "El cambio climático desencadenó el reclutamiento sincrónico de plantas leñosas en los dos últimos siglos en el ecotono arbóreo del hemisferio norte" publicada en febrero de 2024, donde encontró que la Penísula Antártica ha tenido un aumento de temperatura desde 1950 hasta 2016 y como consecuencia también su flora nativa, específicamente dos plantas: la Perla Antártica y la hierba Pelo Antártica.

La primera tuvo un crecimiento equivalente al observado en los últimos 50 años, mientras que la segunda, aumentó su ritmo de expansión por cinco años en el mismo período.

Imagen The Grosby Group


Este fenómeno, que jamás había sido visto en dicho lugar, podría aumentar año con año en caso de no combatir el cambio climático, según los expertos. Además, la observación coincide con datos proporcionados por el portal 'Discovering Antarctica', una organización sin fines de lucro que informa que las temperaturas de la región aumentaron en promedio 3 grados Celsius, acelerando el descongelamiento del hielo.

¿Cuáles son las consecuencias de que el cambio climático haga crecer flores en la Antártida?

Nicoletta Cannone también señaló que una de las consecuencias directas de estos cambios de temperatura es que podrían instalarse especies invasoras en la zona, desplazando a las nativas y alterando todo el ecosistema que ha prevalecido durante milenios, volviéndolo irreconocible.

PUBLICIDAD

Por si fuera poco, este no es el único problema que enfrenta la Antártida, ya que el derretimiento del hielo es capaz de aumentar el nivel del mar conforme pasen los años, poniendo en riesgo algunas ciudades con posibles inundaciones en todo el mundo.

Esta investigación resulta significativa porque proporciona evidencia concreta de que la Antártida está experimentando respuestas aceleradas al calentamiento global y sirve como una advertencia para el futuro.

Imagen Getty Images y The Grosby Group


¿Qué piensas acerca de esto? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
AntártidaCalentamiento GlobalCienciaClimaInvestigaciónFlores

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD