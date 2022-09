¿Existe un mundo desconocido tras los muros de hielo de la Antártida? Loca teoría lo afirma

Las teorías conspirativas generan polémica en redes sociales , pero especialmente en TikTok donde han ganado fuerza el último año.

Una que captó la atención recientemente fue aquella que replicó el planteamiento que habla sobre la posible existencia de una civilización más allá de la Antártida.

Teoría conspirativa plantea la existencia de un nuevo mundo en la Antártida

De acuerdo con la idea publicada por el tiktoker Jeison R. Patiño, @imjeisonrp, quien se dedica a explicar todo tipo de teorías, detrás de la barrera de hielo de Ross, la cual es la plataforma de hielo más grande del mundo, podría encontrarse una ciudad desconocida e incluso un mundo enterno nuevo para la humanidad.

La altura del muro alcanza hasta los 50 metros de altura y tiene un área aproximada de 487 mil kilómetros cuadrados. Además, la ubicación y dimensión de la misma han hecho que poco se sepa de este lugar, lo cual dio pie a la creencia de que, al cruzarlo, se podría encontrar un mundo inexplorado.

"Según relatos griegos que hablan sobre mundos separados por muros enormes de hielo se ha teorizado que detrás de este pueden existir otros mundos. Y es que historiadores han sospechado que existieron más continentes, los cuales, según teóricos, afirman que aún existen más allá del muro que separa nuestros mundos", es parte de la idea de esta teoría, de acuerdo al tiktoker.

El planteamiento señala a la Atlántida, Asgard o los reinos de Osiris y Lemuria como algunas de las ciudades que podrían estar al final de la barrera de hielo de Ross, ya que al parecer nunca desaparecieron, más bien se encuentran en otros niveles del mundo.



De acuerdo a antiguos mapas dibujados, dichos niveles están separados por muros de hielo y cuentan con su respectiva rotación lunar y solar, lo cual haría que existiera un mundo dentro de otro mundo.

"Teorizan, daría con el final de la Tierra hacia el borde del abismo cósmico o tal vez hacia el borde de la entrada a la Tierra, donde estaría un nuevo mundo intraterrestre llamado Agatha" es como termina el planteamiento.



Esto significa que, de ser cierto, detrás del gran muro de la Antártida también se podría encontrar la famosa entrada a la conocida Tierra Hueca donde supuestamente, existe un sol interno cubierto por el manto terrestre que da las condiciones necesarias para que haya vida.

Si bien, no hay pruebas científicas de que este lugar exista, de acuerdo a relatos literarios es posible llegar por entradas situadas en el Polo Norte y el Polo Sur, a través de cuevas y túneles interconectados.

Teoría conspirativa se hace viral en TikTok se hizo viral y desata opiniones divididas

EL video del tiktoker se viralizó en la red social, llegando a ser visto por más de 6 y medio millones de personas y recibir más de 7 mil comentarios.

Si bien, muchos internautas encontraron interesante el plateamiento no creían que fuera posible por diversos factores.

"La verdad me gustó la teoría pero lo duda ya que ya esta confirmado que la tierra es redonda, que solo estamos nosotros y que ese muro solo es otra parte de la Antártida", "Dudo que sea posible, no creo que ninguna civilización tenga la capacidad de soportar el frío del lugar, solo en la ficción", "De existir la entrada a la Tierra Hueca se vería desde el espacio", "No creo que esté Atlantis, siempre fue un mito", fueron algunos comentarios en el video original.



Otros, simplemente bromearon al respecto y compararon la teoría con las series 'Juego de Tronos' y 'Attack on Titan', pues en ambas existen muros que dividen a la civilización.

"Pues obvio que mas allá del muro están los caminantes", "Fuente: Juego de Tronos", "Me imagino como si estuviéramos en el anime Attack On Titan", "Pues es obvio que detrás de el muro sigue la muralla María y de ahí están los titanes", "¿Me estas diciendo que vivimos dentro de una muralla como el anime de los Titanes?", son algunos puntos de vista de los internautas.