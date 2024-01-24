Estadounidense muestra cómo ha cambiado su vida desde que se casó con latina: “Tengo un cajón de bolsas”

Video Latinos siguen haciendo esto a pesar de llevar años en Estados Unidos: el trend de TikTok

Muchas cosas cambian cambian al contraer matrimonio, mucho más, si los integrantes de la pareja en cuestión son de culturas diferentes. Tal es el caso de un estadounidense que se hizo viral en TikTok por mostrar los cambios que ha hecho en su vida desde que se casó con una peruana.

Estadounidense cuenta cómo ha cambiado su vida tras casarse con una latina

En redes sociales es común encontrarse historias de parejas interculturales, que cuentan con humor y ligereza los choques culturales a los que se enfrentan o las aventuras de su vida cotidiana.

Un ejemplo de esto es ‘The Gates Familia’ (@thegatesfamilia), una familia multicultural conformada por un hombre estadounidense, una mujer peruana y un par de hijos.

A mediados de enero de 2023 colgaron en un TikTok un video relatando los cambios que ha vivido él en su hogar desde que se casó con ella.

“Me casé con una latina, por supuesto que siempre llego tarde. Yo estoy listo y ella va en el tiempo de una latina”, empezó comentando él.



Otras de las situaciones que enlistó son que ahora tiene un cajón con bolsas para reusar, que guardan todos los ‘tuppers’ y recipientes de tiendas y comida para llevar, que ella siempre está mejor vestida que él y que, cada que él se enferma, ella le unta Vicks VapoRub.

Con un tono humorístico, relató que incluso le pide que le cante ‘Sana sana, colita de rana’ cuando se siente mal.



Lo cierto es que esta no es la primera vez que el estadounidense ‘The Gates Familia’ muestra en redes sociales los cambios que ha habido en su vida desde que está casado con una peruana.



Previamente había comentado que no entendía por qué las fiestas infantiles de los latinos eran tan elaboradas o que el reggaetón suena a todo volumen desde la primera hora de la mañana.

Internautas reaccionan al video de estadounidense contando cambios en vida tras casarse con peruana

El video de ‘The Gates Family’, de poco más de 1 minuto, rápidamente se hizo viral en TikTok, donde alcanzó más de un millón de reproducciones y miles de ‘likes’ y comentarios.

En esta última sección, otros usuarios de la red social expresaron sus opiniones al respecto.

Muchos coincidieron con que guardar bolsas de plástico para futuras ocasiones es lo que más ‘delataba’ a la latina como tal:

“Esa latina es pudiente, tiene las bolsas en un ‘cosito’ para bolsa y no en otra bolsa”, “A tu latina se le está pegando lo gringa porque nosotros usamos una bolsa para las bolsas”, “Me siento identificada con las bolsas”, “El frasquito de café no puede faltar”, “Es que a las latinas nos gusta reciclar”.



Varios más señalaron otras características de una mujer latina:

“Te faltó mencionar que seguramente tienes sartenes en el horno”, “Todo eso viene en nuestra sangre”, “Yo vivo en tiempo latino”, “Podrás salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti”.



No obstante, se quejaron de que la impuntualidad estuviera tan normalizado entre los latinos y hasta presumieron que ellos no caen en eso.

Pero si hubo algo en lo que la mayoría estuvo de acuerdo es en que se hizo evidente el amor del estadounidense por su esposa peruana:

“Ambos ganaron”, “‘Of course’ él está feliz”, “Tan lindo y tierno don gringo”, “A él le encanta su latina”, “Señor, ‘you are’ mucho ‘lucky’”.



¿Conoces a un extranjero que se haya casado con una latina o un latino? Cuéntanos sobre sus choques culturales en los comentarios.