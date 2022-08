Mujer toma del centro comercial póster de Johnny Depp de tamaño real: es su amor platónico

TikTok es una red social que en su mayoría tiene videos que hacen reír a los usuarios, pero algunos otros que fueron creados con esta intención terminan por generar debate en redes, así como pasó con una mujer que decidió llevarse un póster tamaño real de Johnny Deep.

Video de mujer tomando un poster de Johhny Depp de un centro comecal se hace viral en TikTok

La acción fue documentada por Camila Belen, una joven originaria de Chile que decidió grabar a su mamá al momento de querer llevarse consigo dicho objeto, específicamente donde se ve la imagen del actor promocionando el perfume para hombres, Dior Sauvage.

Primeramente se puede ver en el video a la mujer revisando sus alrededores y cómo podría llevarse aquel cartón.

Pocos segundos después pone su plan de acción y comienza a retirar uno de los pósters que adornaban los detectores de seguridad de una tienda departamental.

De acuerdo a la creadora de contenido su mamá tuvo una razón muy especial para tomarlo, pues ella siempre había estado enamorada de Johnny Depp.

"Los guardias no se la creían, mi mamá se robó un cartel de su amor platónico", fue el texto que acompañó el TikTok.

El video que fue publicado el pasado 11 de agosto obtuvo 5.5 millones de vistas, más de 500 mil me gusta y diversos comentarios sobre su acción.

La opinión de los internautas estuvo dividida

Los usuarios simpatizaron con la señora adulta, pues comentan que estando en su lugar hubieran hecho lo mismo, ya que también adoran a Johnny Depp.

"No la culpo, yo también quería robarmelo, pero ella lo concretó", "No la juzgo porque perfectamente podría ser yo", "Tú mamá se atrevió a lo que yo no, qué envidia", "Me declaro fan de tu mamá , no cualquiera hace eso", son las opiniones que se pueden leer en TikTok



Una parte esclareció que aunque parezca una situación graciosa al final terminó por robarse un objeto, lo cual fue mal visto.

"No le encuentro lo gracioso, cometió un robo y lo peor es que lo normalizan", "Sabe que se lo robó y aún así se ríen, cómo ha cambiado la percepción de todos", "Uno a veces no se pone a pensar sobre las consecuencias que traerá eso, a los empleados que trabajan en el comercial y en el local, no lo hagan"o "Tu mamá está dando un mal ejemplo", son algunos comentarios en contra de lo ocurrido.



Algunos también compartieron su experiencia sobre cómo obtuvieron sus propios pósters de tamaño real de otros famosos y hasta dieron tips para conseguirlos gratis.

"Dato curioso, si van a los cines después de que una película la quitan de cartelera les regalan los posters y figuras de cartón", "Cuando salió Crepúsculo me robé el cartel de Edward Cullen en el cine cuando terminó la película", "Yo hice lo mismo con uno de BTS, me tuve que echar a correr como tu mamá".



Algo que sorprendió a aquellos que emitieron sus puntos de vista en la sección de comentarios del video original, fue ver que la madre de la tiktoker se dio el tiempo de responder algunos de ellos de una forma hilarante.

"Te das cuenta que no es robo, solo es amor puro", "Cuando Dios dio la personalidad yo me puse en la fila 10 veces" o "Soy un adulto mayor y solo era un cartón para ellos", fueron algunas de las frases con las que contestó.